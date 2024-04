Un insegnante omosessuale ha perso il lavoro dopo le denunce dei genitori. Le autorità scolastiche si sono espresse per la prima volta in modo dettagliato (immagine simbolica). sda

Ha perso il lavoro a scuola dopo le gravi accuse dei genitori conservatori: le autorità scolastiche di Zurigo parlano per la prima volta del caso dell'insegnante omosessuale licenziato. E ammettono gli errori.

tmxh Maximilian Haase

Un docente gay che insegnava educazione sessuale era una spina nel fianco per alcuni genitori conservatori. In seguito alle lamentele di alcune famiglie che vedevano minacciata la loro visione del mondo, l'uomo ha perso il lavoro in una scuola elementare di Pfäffikon, nel Canton Zurigo.

E questo nonostante le gravi accuse a suo carico si siano rivelate infondate. Ora, per la prima volta, le autorità scolastiche di Zurigo hanno parlato dettagliatamente del caso e hanno ammesso gli errori.

«Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro tra un insegnante e la scuola di Pfäffikon, si sono verificate irregolarità nel processo tra la direzione della scuola, il direttore didattico e l'amministrazione scolastica, e sono state ignorate le norme e le linee guida procedurali», secondo una dichiarazione del vicepresidente Roger Klos (UDC) al quotidiano Tages-Anzeiger.

Klos si rammarica per le circostanze e vuole che il processo venga rivisto con un supporto esterno.

Ci sarà una revisione dei processi interni

In precedenza le autorità scolastiche erano state riluttanti a commentare, adducendo il diritto alla privacy. I partiti, da sinistra a destra, avevano però chiesto chiarimenti.

Ma Klos ha anche chiarito che il licenziamento dell'insegnante non ha nulla a che fare con i tentativi di fare pressione sulle lezioni di educazione sessuale. Secondo il vicepresidente, le ragioni risalgono a tempi più remoti.

«La scuola non è riuscita ad affrontare adeguatamente queste sfide negli ultimi mesi, nonostante i grandi e molteplici sforzi», si legge nella dichiarazione.

La scuola sostiene il programma di studi, compresa l'educazione sessuale, e condanna qualsiasi forma di omofobia. Durante le vacanze di primavera si procederà alla revisione dei processi del personale e alla stesura di un codice di condotta. Dopo le vacanze inizierà una revisione interna.

Nessuna conseguenza sul personale

Un gruppo di genitori, tra cui famiglie conservatrici della Chiesa libera e musulmane, si era lamentato con la direzione della scuola per il contenuto delle lezioni e aveva accusato l'insegnante di aver oltrepassato la sua autorità.

Sebbene il corpo docente abbia appoggiato il collega e questi abbia ricevuto il sostegno di altri genitori e di un avvocato, il rapporto di lavoro è stato interrotto a febbraio.

Il motivo era la mancanza di volontà di dialogo: «Abbiamo notato che vi rifiutate di dialogare con i genitori e anche con noi. Questo significa che non è più possibile per noi trovare una soluzione valida», si leggeva all'epoca.

Lo scandalo non avrà conseguenze in termini di personale, come chiarisce ora l'amministrazione scolastica nella sua lettera: «Questo non sarebbe in linea con la cultura dell'errore della scuola di Pfäffikon».