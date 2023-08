In cima alla Grossen Mythen sopra Brunni, nel Canto Svitto, a 1898 metri sventola una bandiera svizzera. KEYSTONE

Il 1° agosto è un giorno festivo non privo di controversie. In passato, la data corretta era il 1315, poi il 1307. Alla fine il 1291 ha superato la storiografia. Perché la gente voleva festeggiare un compleanno importante.

Lo storico Egidio Tschudi ha invece fissato il giorno di fondazione della Svizzera all'8 novembre 1307.

Anche il 9 dicembre 1315 sarebbe una data molto adatta per un giorno festivo: fu allora che i cantoni originari firmarono la Carta federale di Brunnen.

Non c'è nulla di strano nel 1° agosto 1291. In quell'occasione, i tre cantoni originari di Uri, Svitto e Untervaldo prestarono il giuramento del Rütli e misero per iscritto la loro alleanza nella Carta federale. Questa festività ha una tradizione indissolubile.

150 anni fa, tuttavia, le cose erano molto diverse. Quando in questo Paese si pensava a un giorno festivo, un altro giorno era considerato la data di fondazione della Svizzera.

Egidio Tschudi l'aveva fissata a metà del XVI secolo: il primo storico nazionale svizzero l'ha fatta risalire al mercoledì prima di Martinmas, cioè all'8 novembre, nel 1307.

Ma questa non era una data pratica nella seconda metà del XIX secolo. Un documento riscoperto solo a metà del XVIII secolo negli archivi cantonali di Svitto ha una data più appropriata: stabilisce un'alleanza tra i cantoni originari «all'inizio di agosto» nel 1291.

Il 1291 sostituisce il 1307

I bernesi erano particolarmente soddisfatti, volendo combinare il 700° anniversario della loro città nel 1891 con il 600° anniversario della Svizzera. Non è raro che i documenti, le firme o le date siano «trattati in modo flessibile», nel Medioevo come nei tempi moderni.

L'anno 1307, tuttavia, è rimasto per molti la vera nascita della Svizzera. La data è riportata sul monumento di Tell ad Altdorf, ad esempio, eretto nel 1895. Quindi anche gli urani seguono una tradizione, anche se è solo quella della testardaggine svizzera.

Il monumento di Tell accanto al palazzo del governo di Altdorf, nel cantone di Uri: 1307. KEYSTONE

Il 1° agosto fu elevato a giorno festivo solo nel 1899. Anche in seguito, la data non è stata mantenuta molto precisa: Altdorf ha quindi celebrato coerentemente il 600° anniversario della Confederazione nel 1907, con la presenza di una delegazione del Consiglio federale. Questa tradizione però non è sopravvissuta fino ai giorni nostri.

Fonti poco chiare

Cosa c'è di sbagliato nel Bundesbrief , il Patto eterno confederale del 1291? Niente contro il Bundesbrief: è solo un po' nebuloso. E questo non è affatto strano, perché la situazione delle fonti non è sempre rosea quando si parla di Medioevo.

Ad esempio, Uri e Svitto sono chiaramente nominati nel Patto eterno confederale, ma la traduzione dal latino «contea di Untervaldo» non è chiara. Non è del tutto chiaro se questa specificazione includa gli attuali Nidvaldo e Obvaldo. Tra l'altro, non sappiamo nemmeno perché i due cantoni si siano fusi per formare Untervaldo.

La Carta federale del 1291: manca lo stemma di Svitto (in basso a sinistra). Dominio pubblico

Anche il motivo per cui i tre Waldstätte unirono le loro forze non è stato chiarito. Probabilmente ha a che fare con il conflitto con gli Asburgo, che non volevano concedere al trio l'immediatezza imperiale, che li rendeva direttamente soggetti al Sacro Romano Imperatore.

Nemmeno il giuramento del Rütli è sicuro

E che dire del giuramento dei Rütli? «Vogliamo essere liberi come lo furono i padri, piuttosto la morte che vivere in schiavitù»? Sono parole bellissime, ma sono quelle di un germanico. Friedrich Schiller le pubblicò nel suo «Guglielmo Tell» nel 1804.

La rappresentazione di Wilhelm Tell nella prima edizione del dramma di Schiller. Dominio pubblico.

Schiller fece ricerche sulla storia di Tell - seguendo un suggerimento di Johann Wolfgang von Goethe - nelle cronache elvetiche di Egidio Tschudi del XVI secolo. Tschudi, a sua volta, la conosceva dal «Libro bianco di Sarnen», in cui lo scriba contadino obvaldese Hans Schriber ha registrato, tra l'altro, l'aneddoto di Tell.

Jean-Frédéric Schalls Ölgemälde "L'eroismo di Guglielmo Tell" del 1793. Commons/Rama

Ma che l'eroe nazionale sia realmente esistito non può essere dimostrato oggi. Il fatto che i nobili citati non si trovino in altre fonti e che esistano leggende simili nel Nord Europa suggerisce che Guglielmo Tell non sia mai esistito.

Anche il 3 dicembre 1315 sarebbe una data ragionevole

Oltre al 1291 e al 1307, anche il 1315 gioca un ruolo importante nella storia svizzera. In quell'anno, il conflitto tra gli Asburgo e i Waldstätten si inasprì, culminando in una sanguinosa sconfitta del duca Leopoldo I nella battaglia di Morgarten il 15 novembre.

Raffigurazione della battaglia nel Municipio di Svitto: Ferdinand Wagner realizzò l'affresco nel 1891. Commons/Adrian Michael

Dopo la battaglia, il 9 dicembre fu emessa la Carta federale di Brunnen, in cui i cantoni originari riaffermavano la loro alleanza. Si tratta del primo documento svizzero scritto in medio-alto tedesco. Pertanto, il 9 dicembre 1315 sarebbe un giorno festivo molto adatto.

Nel giorno del suo 700° compleanno, la Svizzera è ancora una volta, come nel 1291 sul Ruetli, in movimento, cioè verso l'Europa, ha annunciato il Presidente del Consiglio nazionale Ulrich Bremi durante il suo discorso alla cerimonia del Ruetli, la prima parte della grande celebrazione ufficiale del 1° agosto 1991. KEYSTONE

Lo Stato federale svizzero, con i suoi 26 cantoni e semicantoni, è tuttavia figlio della Costituzione federale, redatta nel 1848.

Sarà adottata il 12 settembre, anche se i cantoni originari di Svitto, Uri, Nidvaldo e Obvaldo, così come Appenzello Interno, Ticino e Zugo, rifiutarono gli emendamenti.