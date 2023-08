Il consigliere federale Guy Parmelin con la moglie Caroline sull'Alpe Seeweid, nei pressi dello Schwarzsee, nel Canton Friburgo. Keystone

In occasione dei festeggiamenti del Primo agosto, 261 aziende agricole hanno aperto oggi le loro porte per i tradizionali brunch in fattoria. Secondo l'Unione svizzera dei contadini (USC), nonostante la meteo due terzi degli eventi hanno registrato il tutto esaurito.

Come ogni anno, anche diversi consiglieri federali hanno colto l'occasione per rifocillarsi presso una delle tante aziende agricole che ospitano l'evento.

In una nota odierna, l'USC ha voluto ricordare la presenza, stamane, della numero uno del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Elisabeth Baume-Schneider in un caseificio a Muotathal (SZ), ma anche quella del ministro dell'economia Guy Parmelin sull'Alpe Seeweid, nei pressi dello Schwarzsee, nel Canton Friburgo.

Ieri il consigliere federale Ignazio Cassis, aveva invece partecipato ad un'escursione sul massiccio del Gottardo in compagnia di «circa 180 lettori» dei settimanali L'Illustré e Schweizer Illustrierte, dove sull'Alpe di Sorescia (Airolo) sono stati accolti con un brunch a base di polenta, luganighe e formaggio, ha dichiarato l'USC.

L'iniziativa a margine della Festa nazionale si svolge ormai già da 30 anni e intende offrire un'atmosfera accogliente e far scoprire la quotidianità agricola ai visitatori di tutte le età.

daoe, ats