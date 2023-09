Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Famiglie sempre più sotto pressione in Svizzera: nell'attesa della «stangata» dei premi malattia, la Commissione dell'elettricità (Elcom) ha comunicato oggi tariffe di base per la corrente in crescita del 18% in media per il 2024.

In soldoni: 222 franchi in più rispetto all'anno corrente per un'economia domestica che consuma 4500 kWh.

Una famiglia tipo pagherà in media l'anno prossimo 32,14 centesimi al kilowattora, ossia 4,94 centesimi supplementari rispetto al 2023, stando al rapporto di Elcom pubblicato oggi. Si tratta di dati estrapolati dalle informazioni fornite – con scadenza al 31 agosto – dai circa 600 gestori di rete.

Il motivo di tale aumento? L'andamento, in ascesa, del prezzo dell'elettricità sui mercati che si ripercuoterà in maniera più marcata nel 2024.

Le tariffe – che si compongono delle tariffe per l'utilizzo della rete e di quelle per l'energia, delle tasse dovute alle collettività pubbliche e del supplemento di rete – variano sensibilmente da un posto all'altro, specifica ElCom. Oltre alle famiglie anche le piccole e medie imprese vedranno gonfiarsi la fattura per la corrente l'anno venturo.

cp, ats