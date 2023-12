Il consigliere federale Ignazio Cassis Keystone

Il consigliere federale Ignazio Cassis (PLR/TI) è stato rieletto in Consiglio federale al primo turno con 167 voti su 239 schede valide.

Come quattro anni fa, ai Verdi non è quindi riuscito il tentativo di scalzare Ignazio Cassis dall'Esecutivo, allora con la candidatura di Regula Rytz, oggi con quella di Gerhard Andrey. Che quest'ultimo non avesse alcuna chance lo si è capito durante il discorso del capogruppo socialista Samuel Bendahan (VD), che ha detto come il PS non lo avrebbe sostenuto.

L'UDC Thomas Aeschi (ZG) e il PLR Damien Cottier (NE) hanno sottolineato l'importanza dell'equa rappresentanza delle regioni linguistiche in Governo. Ciò significa che un rappresentante della Svizzera italiana deve sedere in governo, hanno sostenuto.

Nel rivendicare il seggio, l'ecologista Aline Trede ha denunciato la sovra-rappresentazione del liberali-radicali in governo. Per bocca ti Philipp Matthias Bregy (VS), il Centro ha detto che avrebbe sostenuto gli uscenti, ma che attaccherà in futuro uno dei due seggi del PLR, quando uno dei suoi membri si ritirerà.

Al voto, Cassis è stato – come detto – riconfermato con 167 voti (a Andrey ne sono andati 59). Prima di lui è stato brillantemente rieletto Guy Parmelin, con 215 voti. Ora l'Assemblea federale procede con la rielezione degli altri membri del governo, seguirà l'elezione del successore di Alain Berset.

fc, ats