Elisabeth Baume-Schneider ha chiarito che il Consigllio federale non cofinanzierà l'evento ESC 2025. KEYSTONE

L'Ufficio federale della cultura non intende sostenere finanziariamente l'Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Svizzera. Lo ha annunciato un portavoce del Dipartimento. In passato, il Governo britannico, ad esempio, aveva dato un suo contributo per l'organizzazione dell'evento nel Paese.

Fabian Tschamper

Dopo la vittoria di Nemo all'Eurovision Song Contest (ESC), la ministra degli Interni svizzera Elisabeth Baume-Schneider si è subito congratulata con il talentuoso cantante di Bienne.

Ma, nonostante ciò, la Confederazione non ha nessuna intenzione di finanziare il grande evento del prossimo anno, come ha dichiarato al Blick.

Nello specifico, è stato annunciato che «il sostegno finanziario all'ESC 2025 da parte dell'Ufficio federale della cultura (UFC) è fuori discussione».

Al momento non è ancora chiaro quale città ospiterà l'Eurovision Song Contest 2025.

L'UDC non è d'accordo con la decisione

La SSR è responsabile dell'organizzazione, dell'allestimento e del finanziamento dell'ESC in Svizzera. Fornirà un sostegno finanziario a chi fornirà la sede dell'evento internazionale, ma i costi principali dovranno essere sostenuti dalla città stessa.

L'anno scorso era stato il Regno Unito a ospitare la competizione e il Governo aveva raccolto circa 11 milioni di franchi per organizzare l'evento. Ma, è stato precisato, si trattava anche di «rappresentare la cultura ucraina», dal momento che il Paese non ha potuto organizzare l'ESC dopo la vittoria dei propri esponenti nell'edizione precedente a causa della guerra.

Camille Lothe, presidente dell'UDC di Zurigo, non è d'accordo con la decisione dell'UFC: «Sia il Cantone che il Consiglio federale contribuiranno finanziariamente ai Campionati mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, che si terranno in parte a Zurigo. Questo deve valere anche per l'ESC».

