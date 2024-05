Dopo la vittoria, Nemo rompe il trofeo sul palco e fa qualche critica all'ESC

Poco dopo aver ricevuto il trofeo dell'Eurovision Song Contest, Nemo lo ha rotto davanti alle telecamere. Il talentuoso cantante svizzero ha poi approfittato di quanto successo, in conferenza stampa, per criticare gli organizzatori del concorso canoro.

Nemo si è davvero sfogato senza freni mentre festeggiava la sua vittoria all'Eurovision Song Contest. Poco dopo l'una di notte, il 24enne di Bienne ha infatti distrutto il trofeo appena ricevuto.

In un video postato sui social media si vede proprio il momento dell'incidente, avvenuto mentre era ancora in corso la trasmissione TV. In sostanza il giovane cantante svizzero è caduto sul palco e, quando si è rialzato, si è ritrovato in mano solo la parte superiore del microfono di cristallo. La base era rimasta per terra. Il trofeo era andato.

«Non solo pace e amore all'ESC»

Fortunatamente gli organizzatori del concorso canoro erano probabilmente pronti a ogni evenienza... Quando poco dopo Nemo si è presentato alla conferenza stampa ufficiale, l'artista aveva infatti in mano un trofeo nuovo di zecca. «Ora ne ho ben due, uno tutto bello nuovo», ha detto il vincitore con il suo solito sorriso sulle labbra.

Nemo con il nuovo trofeo. KEYSTONE

Sempre in conferenza stampa, Nemo ne ha approfittato per esprimere delle critiche all'ESC. «Il trofeo può essere riparato, ma forse anche l'ESC ha bisogno di qualche piccolo aggiustamento».

L'artista ha poi spiegato di aver trascorso una grande settimana a Malmö, ma con delle pecche: «Molte cose non sono state unificanti e amorevoli e questo mi ha reso triste. Noi e l'ESC dobbiamo lavorare per creare un ambiente in cui ci siano pace e amore».

A Nemo è infine stato chiesto da un giornalista come gli sia stato possibile mostrare la bandiera non binaria allo show iniziale. Il 24enne ha risposto sinceramente: «Ho portato la mia bandiera di nascosto. Ho infranto il codice e l'ho salvato. Forse anche l'Eurovision ha bisogno di essere salvato».