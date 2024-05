Lo svizzero Nemo vince la 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest

Nemo Nemo con il trofeo, ossia il microfono di cristallo, in mano. Immagine: KEYSTONE L'esultanza del cantante svizzero. Immagine: KEYSTONE Nemo festeggia la vittoria alla 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Immagine: KEYSTONE Il 24enne di Bienne incredulo all'annuncio della vittoria della Svizzera. Immagine: KEYSTONE Il giovane non-binario festeggiato dal suo entourage. Immagine: KEYSTONE Un momento dell'esibizione di Nemo con "The Code". Immagine: KEYSTONE Un momento dell'esibizione di Nemo con «The Code». Immagine: KEYSTONE Un momento dell'esibizione di Nemo con «The Code». Immagine: KEYSTONE Lo svizzero Nemo arriva sul palco per la presentazione degli artisti durante la prova generale per la finale dell'Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia. Immagine: KEYSTONE Nemo, in rappresentanza della Svizzera con la canzone «The code», all'incontro con la stampa dei partecipanti che sono passati alla finale della 68a edizione dell'Eurovision Song Contest alla Malmö Arena, in Svezia. Immagine: KEYSTONE Nemo sempre a un incontro con la stampa dopo aver conquistato la finale. Immagine: KEYSTONE Nemo Nemo con il trofeo, ossia il microfono di cristallo, in mano. Immagine: KEYSTONE L'esultanza del cantante svizzero. Immagine: KEYSTONE Nemo festeggia la vittoria alla 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Immagine: KEYSTONE Il 24enne di Bienne incredulo all'annuncio della vittoria della Svizzera. Immagine: KEYSTONE Il giovane non-binario festeggiato dal suo entourage. Immagine: KEYSTONE Un momento dell'esibizione di Nemo con "The Code". Immagine: KEYSTONE Un momento dell'esibizione di Nemo con «The Code». Immagine: KEYSTONE Un momento dell'esibizione di Nemo con «The Code». Immagine: KEYSTONE Lo svizzero Nemo arriva sul palco per la presentazione degli artisti durante la prova generale per la finale dell'Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia. Immagine: KEYSTONE Nemo, in rappresentanza della Svizzera con la canzone «The code», all'incontro con la stampa dei partecipanti che sono passati alla finale della 68a edizione dell'Eurovision Song Contest alla Malmö Arena, in Svezia. Immagine: KEYSTONE Nemo sempre a un incontro con la stampa dopo aver conquistato la finale. Immagine: KEYSTONE

Nemo, il cantante 24enne di Bienne, ha sbaragliato la concorrenza e ha conquistato la vittoria alla 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest con la sua canzone «The Code».

ATS / sam Sara Matasci

Nemo ha conquistato sia la giuria di qualità, che gli ha attribuito ben 365 punti (mandandolo in testa alla classifica parziale), che il pubblico da casa, che gliene ha dati 226.

La Svizzera ha ottenuto così un totale di 591 punti e si è piazzata davanti alla Croazia, seconda, con 547 punti (data per favorita a inizio serata). L'Ucraina è invece salita sul gradino più basso del podio.

Emerso come talento rap nella Svizzera tedesca nel 2016, il giovane di Bienne ha ottenuto una serie di successi negli ultimi anni. A 18 anni ha vinto ben quattro Swiss Music Awards in una notte. Dal 2020 scrive e produce per altri musicisti e pubblica canzoni in inglese.

Il microfono di cristallo per la terza volta in Svizzera

Dopo Lys Assia e Celine Dion, Nemo riporta così il microfono di cristallo nello Stato federale per la terza volta.

«Spero che il concorso possa continuare a posizionarsi a favore della pace e dell'uguaglianza», ha detto Nemo, molto commosso, ricevendo il titolo.

L'italiana Angelina Mango, quarta per le giurie con 164 punti e con 104 da parte del televoto, si è piazzata settima con «La noia», il brano con il quale aveva vinto il festival di Sanremo a febbraio.

Eurovision rende omaggio agli ABBA

L'Eurovision Song Contest, che si è tenuto quest'anno in Svezia, ha reso un meritato omaggio agli ABBA, il gruppo di casa che 50 anni fa vinse la manifestazione europea con il brano «Waterloo».

Dopo una reunion dei quattro artisti, versione avatar, che hanno ricordato il 1974, tre protagonisti di passati Eurovision Song Contest, Carola, Charlotte Perrelli, Conchita Wurst hanno cantato Waterloo tra l'entusiasmo generale del pubblico.

Fischi contro la cantante rappresentante Israele

È intanto continuato anche durante la finale del concorso canoro il dissenso espresso dalla Malmo Arena contro Israele. Al momento dell'annuncio del voto della giuria, sonori fischi sono partiti dal pubblico.

Ed è stato contestato anche Martin Osterdahl, supervisore esecutivo dell'Eurovision Song Contest. Osterdahl è stato fischiato da una parte del pubblico quando ha dato il via all'annuncio del voti delle giurie con il consueto «Good to go».

Protesta pro-Gaza a Malmo, la Polizia garantirà il deflusso dall'Arena

«Si tratta di una manifestazione non autorizzata nella zona della stazione», ha dichiarato la portavoce della polizia svedese, parlando con l'ANSA della protesta pro Gaza e contro la partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest in corso alla Malmo Arena.

Le manifestazioni in città durante la giornata si sono svolte senza disordini, ma poi in serata un gruppo si è avvicinato all'Arena, a diversi chilometri dalla zona autorizzata per il corteo originale. Sul posto polizia antisommossa, cavalli, droni e un elicottero a sorvolare l'area. «Si tratta di circa 200 o 250 persone e attualmente la situazione è calma» dichiara la polizia.

Gli agenti dovranno però permettere la viabilità della strada, attualmente bloccata dai manifestanti, quando la finale si concluderà per permettere al pubblico di lasciare l'arena in sicurezza. «La strada deve essere fruibile» ha aggiunto la portavoce.

Se i manifestanti si rifiuteranno di spostarsi non si escludono cariche da parte della polizia e l'utilizzo di spray urticante, come è già successo prima in serata quando gli attivisti sono stati allontanati dall'ingresso della stazione dei treno di Hyllie, nei pressi dell'ingresso dell'arena.