All'Esercito svizzero mancherà un miliardo di franchi entro la fine del 2025 per pagare gli acquisti già effettuati, secondo i media. Stando a un documento interno, l'Esercito si è discostato dalla propria pianificazione finanziaria, ha riferito la radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF.

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), interpellato in serata dall'agenzia di stampa Keystone-ATS, non ha commentato la notizia.

Secondo informazioni di stampa, l'Esercito aveva già pianificato in dettaglio otto anni fa come finanziare l'acquisto di un nuovo jet da combattimento e il rafforzamento della difesa aerea. Per diversi anni, l'Esercito non ha ordinato alcun equipaggiamento di difesa o ha ordinato solo pochi articoli per liberare fondi.

Poi però si è discostato da questa prassi. A partire dal 2020, il Consiglio federale e il Parlamento hanno autorizzato acquisti di armamenti molto più consistenti di quelli previsti nel 2018.

Anche l'aumento dei costi operativi dell'esercito e l'inflazione sono considerati tra le cause del presunto buco da un miliardo, ha riferito la SRF, citando il documento interno.

Annunciata la cancellazione di due grandi eventi

L'Esercito ha recentemente annunciato la cancellazione di due grandi eventi a causa della difficile situazione finanziaria. Alla fine di agosto, l'aeronautica militare aveva programmato di organizzare l'Air Spirit 24 presso l'aeroporto militare di Emmen (LU), mentre un importante evento per le forze di terra, Defence 25, era previsto per il 2025 a Bière (VD).

Il capo delle forze armate Thomas Süssli ha dichiarato sabato al programma «Tagesschau» che non era prevedibile un tale peggioramento della situazione finanziaria dell'esercito. Le spese operative per i vari sistemi, a partire dagli aerei ma anche per le forze di terra, sono aumentate in modo massiccio.

I vertici dell'esercito avevano quindi deciso, qualche giorno prima, di cancellare i due eventi. Il Parlamento ha promesso un aumento del budget dell'esercito, ma solo a partire dal 2028, ha dichiarato Süssli.

Un portavoce dell'esercito ha detto all'agenzia di stampa Keystone-ATS che non è possibile quantificare quanto si risparmia cancellando gli eventi. Questo non risolverebbe i problemi finanziari dell'esercito, ma è un gesto visibile.

