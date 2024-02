Il comandante di corpo (generale a tre stelle in altri eserciti) non intende rinunciare a nuovi armamenti. Keystone

Malgrado la penuria di liquidità pubblicamente emersa di recente il capo dell'esercito svizzero Thomas Süssli intende procedere all'acquisto di nuove armi. L'alto graduato sta valutando l'idea di chiedere al parlamento il ricorso a cosiddetti crediti d'impegno.

Questa mossa consentirebbe di entrare più rapidamente nella lista d'attesa dei produttori, ricevendo e pagando le armi in un secondo momento, ha spiegato il comandante di corpo in un'intervista alla radio SRF. Questo perché l'industria bellica è alla prese con molte commesse e i tempi di consegna sono di conseguenza lunghi.

Il 57enne ritiene che gli investimenti nelle truppe di terra siano essenziali: ma a causa dei suoi problemi di liquidità le forze armate non saranno in grado di effettuare ulteriori investimenti importanti in questo settore fino agli anni 2030, ha messo in guardia l'alto ufficiale che è diventato professionista nel 2015, mentre in precedenza ha lavorato fra l'altro per UBS e Credit Suisse.

ats