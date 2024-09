Il presidente dell'Alleanza del Centro, Gerhard Pfister. (Foto archivio) Keystone

La mossa del Consiglio federale di riferirsi ad un gruppo di esperti per avviare importanti decisioni in merito al bilancio del Confederazione non piace affatto a Gerhard Pfister.

SDA

In un'intervista rilasciata a «Le Matin Dimanche», il presidente dell'Alleanza del Centro ha criticato la scelta dell'Esecutivo.

Pfister ha dichiarato al domenicale romando che gli esperti – a suo avviso – hanno trascurato alcune misure che avrebbero generato ulteriori gettiti fiscali nelle casse dello Stato.

Secondo il 62enne zughese, l'approccio adottato dal Consiglio federale per considerare i tagli delle spese – che stando al rapporto consentirebbero di risparmiare tra i 4 e i 5 miliardi di franchi entro il 2030 – è completamente sbagliato.

«Solo per un'immagine di unità»

A inizio settimana, l'Esecutivo ha organizzato una serie di tavole rotonde per riunire partiti e partner sociali con lo scopo di sondare il terreno e per discutere le svariate misure di risparmio elaborate dal gruppo di esperti, capitanati dall'ex direttore dell'Amministrazione federale delle finanze, Serge Gaillard.

Il consigliere nazionale zughese ha rivelato di non essersi sentito a proprio agio in quell'occasione. «Il solo fatto che fossimo presenti al colloquio dava l'impressione che tutti fossimo d'accordo con il rapporto».

A suo avviso, l'obiettivo del Governo era quello di «dare un'immagine di unità di fronte a proposte oggettive e che difficilmente possono essere messe in discussione».

Tuttavia, il documento è intriso di «misure fondamentalmente politiche» e perciò non può fungere da base per un dibattito, ha dichiarato Pfister, il quale sostiene che il dialogo deve essere affrontato con il Consiglio federale.

Entrate non considerate

Il presidente dell'Alleanza del Centro ha anche criticato il contenuto stesso del rapporto, definendolo «unilaterale». A suo avviso, gli esperti avrebbero dovuto avere anche il compito di proporre entrate aggiuntive per la Confederazione, piuttosto che limitarsi solo ad enumerare le voci di bilancio in cui è possibile risparmiare.

Il 90% del testo è infatti incentrato sui tagli.

In termini di entrate aggiuntive, gli autori hanno menzionato solo la riduzione di alcune sovvenzioni destinate alle imprese. Secondo Pfister, però, si sarebbero dovute prendere in considerazione anche nuove entrate, in particolare sotto forma di imposte.

Pfister non accetta scusa

Per quanto riguarda il freno all'indebitamento, lo zughese non è disposto ad abbandonarlo.

Tuttavia «dobbiamo allontanarci dall'attuale visione dogmatica e affrontare la questione in modo più pragmatico», ha affermato.

«Dopo aver speso 30 miliardi di franchi nel corso della pandemia e essersi assunti il rischio da 250 miliardi per salvare il Credit Suisse, il Governo non è più credibile se afferma davanti all'opinione pubblica che nel bilancio ora mancano un centinaio di milioni», ha concluso Pfister.

daoe, ats