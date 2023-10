Ecco i candidati del PS al Consiglio federale Alain Berset lascia alla fine del 2023 il Consiglio federale: chi lo rimpiazzerà? Immagine: KEYSTONE Si candida un'altra volta: il consigliere agli Stati zurighese Daniel Jositsch si era già messo in gioco lo scorso anno dopo le dimissione dell'ex consigliera federale Simonetta Sommaruga. Immagine: KEYSTONE Anche il consigliere nazionale bernese Matthias Aebischer è un candidato promettente. Immagine: KEYSTONE Anche il presidente dell'Ufficio presidenziale di Basilea Città Beat Jans vuole diventare consigliere federale. Immagine: KEYSTONE E c'è anche Jon Pult, consigliere nazionale grigionese, che vuole succedere a Berset. Immagine: KEYSTONE Anche l'ex capo del gruppo parlamentare del PS e consigliere nazionale vodese Roger Nordmann vuole lanciarsi alla corsa per il Consiglio federale. È l'unico candidato proveniente dalla Svizzera occidentale. Immagine: KEYSTONE Ecco i candidati del PS al Consiglio federale Alain Berset lascia alla fine del 2023 il Consiglio federale: chi lo rimpiazzerà? Immagine: KEYSTONE Si candida un'altra volta: il consigliere agli Stati zurighese Daniel Jositsch si era già messo in gioco lo scorso anno dopo le dimissione dell'ex consigliera federale Simonetta Sommaruga. Immagine: KEYSTONE Anche il consigliere nazionale bernese Matthias Aebischer è un candidato promettente. Immagine: KEYSTONE Anche il presidente dell'Ufficio presidenziale di Basilea Città Beat Jans vuole diventare consigliere federale. Immagine: KEYSTONE E c'è anche Jon Pult, consigliere nazionale grigionese, che vuole succedere a Berset. Immagine: KEYSTONE Anche l'ex capo del gruppo parlamentare del PS e consigliere nazionale vodese Roger Nordmann vuole lanciarsi alla corsa per il Consiglio federale. È l'unico candidato proveniente dalla Svizzera occidentale. Immagine: KEYSTONE

Chi succederà ad Alain Berset a fine anno? La rosa dei candidati del PS è cresciuta fino a cinque aspiranti consiglieri federali. Quali sono i loro punti di forza e quali quelli deboli? Ecco l'analisi del politologo Mark Balsiger dell'attuale situazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Il consigliere federale del PS Alain Berset lascerà l'incarico alla fine dell'anno. I candidati del partito di sinistra hanno tempo fino al 29 ottobre per presentare la domanda per succedergli in Governo.

Finora si sono candidati alla carica cinque persone: il consigliere agli Stati zurighese Daniel Jositsch , i consiglieri nazionali Matthias Aebischer (BE), Jon Pult (GR) e Roger Nordmann (VD), nonché l'ex consigliere nazionale Beat Jans .

Quali sono i punti di forza e di debolezza dei singoli candidati? Ecco l'analisi del politologo Mark Balsiger. Mostra di più

Daniele Jositsch

Consiglio di Stato di Zurigo, professore di diritto penale, nato nel 1965. Consigliere nazionale dal 2007 al 2015, Consiglio degli Stati dal 2015.

Punti di forza: Jositsch politicizza nella frangia di destra del PS, il che lo rende popolare nel campo borghese, e non solo a Palazzo federale.

«È straordinario che in un cantone borghese un candidato del PS riesca a farsi eleggere al Consiglio degli Stati. Daniel Jositsch è riuscito a farlo più volte con risultati brillanti», afferma l'analista politico Mark Balsiger.

Jositsch gode di grande stima tra i suoi colleghi borghesi del Consiglio degli Stati: «lo conoscono e apprezzano il suo lavoro». Un vantaggio rispetto ai concorrenti, tutti provenienti dal Consiglio nazionale. «Sono 45 voti, molti dei quali probabilmente andranno a beneficio di Jositsch. Questo non dovrebbe essere sottovalutato».

Si candida un'altra volta: il consigliere agli Stati zurighese Daniel Jositsch si era già messo in gioco lo scorso anno per le dimissione dell'ex consigliera federale Simonetta Sommaruga. KEYSTONE

Punti deboli: «Jositsch ha offeso molti membri di una fazione del PS», dice Balsiger. Lo zurighese si è candidato un anno fa per succedere alla consigliera federale Simonetta Sommaruga. Così facendo si è opposto alla direttiva del suo partito, che voleva esplicitamente prendere in considerazione solo delle candidate donne.

Nelle elezioni del Consiglio federale del dicembre 2022 Jositsch ha ottenuto 58 voti al primo turno. Molti ancora oggi nutrono rancore nei suoi confronti per non aver dichiarato le sue dimissioni sul leggio subito dopo. «Per loro si è trasformato in una classe B. Altri nel PS hanno perdonato Jositsch e dicono che la sua ambizione gli ha permesso di farla franca».

Per il politologo è chiaro. «Se non si fosse candidato un anno fa, Jositsch avrebbe più chance adesso». Invece dovrà preoccuparsi se avrà o meno un posto nel ticket ufficiale del PS.

Matthias Aebischer

Consigliere nazionale a Berna dal 2011, giornalista di formazione e insegnante, nato nel 1967.

Punti di forza: Aebischer è un volto noto grazie al suo impiego come presentatore alla SRF. «È riuscito a entrare in politica cambiando carriera», afferma Balsiger.

Altri – nel mondo degli affari, dei media o dello sport – hanno fallito in casa propria. Aebischer ha una buona conoscenza del Parlamento e, grazie ai suoi diversi mandati, dispone di un'ampia rete, dalla Pro Velo Schweiz alla Cinésuisse fino a Swiss TopSport.

Un altro punto a suo favore: grazie alla sua formazione giornalistica, Aebischer è un professionista dei media. «Offre i tanto ricercati 20 secondi di sound bite (nel giornalismo è un messaggio sonoro fatto da una breve frase che cattura l'essenza di quello che l'oratore vuole dire, ndt). Questo lo rende un ricercato partner per le interviste e ospite nei talk show».

Anche il consigliere nazionale bernese Matthias Aebischer è un candidato promettente. KEYSTONE

Punti deboli: sebbene Aebischer sia rispettato nel gruppo parlamentare socialista, Balsiger ritiene che non sia uno di quelli che dettano la musica. «Gli manca l’ambizione o il talento per avanzare in prima fila».

Il politologo sottolinea inoltre che il sostegno di Aebischer potrebbe aumentare a partire dalla sua candidatura alla presidenza del Consiglio nazionale: il bernese è stato sconfitto dal collega Eric Nussbaumer (BL).

Lo stesso candidato sa che difficilmente finirà in Consiglio federale. Ma con la sua candidatura voleva fare un favore al partito: «L'effetto della cronaca mediatica non può essere controbilanciato dalla pubblicità elettorale», dice Balsiger. Non da ultimo, la candidatura alimenta anche la sua campagna elettorale per il Consiglio nazionale.

Beat Jans

Presidente dell'ufficio presidenziale di Basilea, scienziato ambientale, nato nel 1964. Consigliere nazionale di Basilea Città dal 2010 al 2020. Vicepresidente del PS nazionale dal 2015 al 2020.

Punti di forza: «Durante i suoi dieci anni in Consiglio nazionale Beat Jans è stato rispettato e ascoltato», spiega l'esperto. Il basilese è un politico concreto che non ha attirato l'attenzione attraverso il confronto, ma piuttosto attraverso la cooperazione selettiva.

«Questo nella consapevolezza che ogni piccolo passo nella politica svizzera richiede il sostegno di tre fazioni».

Jans è l'unico candidato ad avere esperienza governativa (dal 2021), ha completato la formazione professionale come agricoltore ed è considerato una persona con cui facilmente si va d'accordo. «Sicuramente porta con sé un buon bagaglio», dice Balsiger.

Ecco come si presenta il calendario delle elezioni del Consiglio federale 29 ottobre : fino ad allora i candidati interessati del PS possono presentare la loro candidatura per la carica al Consiglio federale.

I candidati si sfideranno poi in tavole rotonde pubbliche: il 6 novembre a Ginevra, l' 8 novembre a Bienne, il 9 novembre a Olten e il 14 novembre a Sciaffusa.

25 novembre : il gruppo parlamentare federale del PS seleziona il ticket con i candidati ufficiali.

13 dicembre: l'Assemblea federale plenaria elegge il successore di Alain Berset. Mostra di più

Anche il presidente dell'ufficio presidenziale di Basilea Beat Jans vuole diventare consigliere federale. KEYSTONE

Punti deboli: Jans è l'unico candidato a non far più parte dell'Assemblea federale. «Questo è un grave svantaggio», afferma Balsiger. Durante le elezioni federali del 2019 a Berna si è verificato un grande ricambio, per cui circa un quarto dei parlamentari non ha mai lavorato con Jans.

«A differenza di Jon Pult o Roger Nordmann, non è mai stato visto nella sala del consiglio, nei lavori di commissione e nemmeno davanti alla macchinetta del caffè». L'esperto ritiene che questa lacuna sarà difficilmente compensabile anche con un «tour di charme» nelle prossime settimane.

Jon Pult

Consigliere nazionale dei Grigioni dal 2019, storico e consulente in comunicazione, nato nel 1984. Vicepresidente del PS nazionale.

Punti di forza: «Sebbene non abbia nemmeno 40 anni e sia in Parlamento solo da quattro, Jon Pult è un professionista sofisticato», afferma Balsiger. Il grigionese è in prima linea su diverse questioni «e ha un dossier curato nei minimi dettagli», soprattutto nella politica europea, dei trasporti e dei media.

Inoltre ha un grande talento retorico: «Non importa se nella sala del consiglio, nell'Arena della SRF o sul podio, vale sempre la pena ascoltare Pult». Quest'ultimo può «argomentare in modo convincente senza essere offensivo».

Jon Pult, consigliere nazionale grigionese, vuole succedere a Berset. KEYSTONE

Punti deboli: oltre alla giovane età e alla breve permanenza in Consiglio nazionale, i punti di forza di Pult potrebbero costituire uno svantaggio, ritiene Balsiger.

Mentre gli altri candidati hanno circa 60 anni e quindi probabilmente rimarrebbero in Consiglio federale solo per altri otto dopo le elezioni, per Pult le prospettive sono diverse.

«Ha il potenziale per passare dall’essere un ottimo parlamentare a un ottimo consigliere federale. Ma ciò non è nell’interesse degli altri partiti».

Roger Nordmann

Consigliere nazionale vodese dal 2004, politico di professione, nato nel 1973. Capo del gruppo parlamentare PS dal 2015 al 2023. Vicepresidente del PS Svizzera.

Punti di forza: il vodese è considerato un peso massimo a Berna. Balsiger crede anche che Nordmann sia un sostenitore della politica animale e un forte leader di fazione.

Questo non è scontato per i socialdemocratici, dove ci sono grandi ego in gioco che preferirebbero avere una leadership debole per poter condurre meglio la propria partita.

Nordmann ha una comprovata esperienza nella politica energetica e dei trasporti e ha scritto numerosi libri.

Anche l'ex capo gruppo parlamentare del PS e consigliere nazionale vodese Roger Nordmann vuole lanciarsi alla corsa per il Governo federale. È l'unico candidato proveniente dalla Svizzera occidentale. KEYSTONE

Punti deboli: Nordmann si arrabbia in fretta, il che non è una cosa negativa di per sé. Ma si potrebbe avere l'impressione che non accetti altre opinioni. «Qualcuno in Parlamento potrebbe etichettarlo come un saccente», ritiene Balsiger.

L'origine regionale è un tema?

La questione di quali regioni siano sovrarappresentate e quali sottorappresentate in Consiglio federale è sicuramente da discutere prima delle elezioni.

A favore di Jositsch c'è il fatto che attualmente il Governo ha una composizione molto rurale. Con Zurigo sarà nuovamente rappresentata anche la Svizzera urbana.

Lo stesso vale per il losannese Nordmann e il basilese Jans. Quest'ultimo si preoccupa anche del fatto che da 50 anni il semicantone di Basilea Città non è stato più rappresentato in seno all'Esecutivo federale. Pult sarebbe il primo rappresentante dei Grigioni dopo le dimissioni di Eveline Widmer-Schlumpf (PBD) nel 2015.

Aebischer è ostacolato dal bernese Albert Rösti (UDC) che siede già in Consiglio federale. Quello che svantaggia Nordmann è che attualmente la Svizzera latina ha una maggioranza di quattro seggi in Governo, contro i tre della Svizzera tedesca.

Balsiger non vuole dare troppa importanza alla questione dell'origine. Per Nordmann, unico romancio tra i candidati, questo è sicuramente un ostacolo.

«Il fatto che attualmente il Consiglio federale abbia una maggioranza latina può essere accettabile per un periodo transitorio. A lungo termine, alcuni svizzeri tedeschi in Parlamento vorranno sicuramente impedirlo, se ci sono buone alternative».

Un'altra caratteristica è molto importante: «Chi ha calpestato il meno possibile gli altri parlamentari ha le maggiori possibilità di essere eletto. Bisogna essere collegiali e socievoli». La simpatia conta molto: in questo senso i parlamentari non sono diversi dal cittadino medio.