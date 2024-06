«Alpha Uno», gli F/A-18 decollano e atterrano sull'A1 - la diretta live-streaming

Mercoledì, diversi jet da combattimento decolleranno e atterreranno sull'autostrada A1. Il contesto è quello di un'importante esercitazione delle forze aeree. Seguite i decolli e gli atterraggi su blue News nello stream e nel ticker.

Si tratta di un'importante esercitazione delle Forze Aeree (FA) svizzere.

Per la prima volta in oltre tre decenni, gli F/A-18 atterreranno e decolleranno in mezzo all'autostrada. Segui sotto il nostro Live-ticker.

Con l'esercitazione del 5 giugno sulla A1 tra le città vodesi di Payerne e Avenches, l'esercito vuole allenare le proprie capacità di difesa in caso di emergenza.

Poiché le FA dispone solo di tre campi di aviazione a Payerne, Emmen (canton Lucerna) e Meiringen (canton Berna), è considerata vulnerabile ai sistemi d’arma avversari a lunga gittata.

L'obiettivo dell'esercitazione «Alpha Uno» è quello di testare ed espandere la capacità di decentralizzazione per quel che riguarda le FA. Per decentramento si intende la capacità di distribuire le persone e le loro attrezzature in tutto il Paese in un lasso di tempo molto breve.

L'ultima volta che i caccia dell'Esercito svizzero sono atterrati su un'autostrada in Ticino è stato nel 1991.

Esercitazioni storiche delle forze aeree sulle autostrade svizzere Il 3 settembre 1988, le Forze aeree svizzere hanno tenuto una manovra chiamata "NOSTRA" sull'autostrada A8 vicino ad Alpnach OW. Qui decolla un F-5 Tiger. Immagine: PIETRA CHIAVE Un pilota fantasma? No, solo un jet da combattimento sull'autostrada. Immagine: PIETRA CHIAVE Sei anni prima, la stessa immagine: un F-5 Tiger in una zona dove non ci si aspetterebbe che il jet voli. Immagine: CHIAVE Jet da combattimento che si esercitano sull'autostrada vicino a Münsingen BE nel marzo 1982. Immagine: PIETRA CHIAVE Il camuffamento dei jet poteva ancora essere esercitato. Immagine: PIETRA CHIAVE A sinistra l'F-5 Tiger, a destra un Hawker Hunter all'ingresso di un'area di servizio autostradale. Immagine: PIETRA CHIAVE Il 1° giugno 1978, l'aeronautica militare si esercita su un "tratto autostradale di seconda classe con solo due corsie", scrive l'agenzia fotografica. Il luogo: l'autostrada A8 nell'area di Alpnach OW. Immagine: PIETRA CHIAVE I jet da combattimento atterravano e decollavano sulle autostrade a scopo di addestramento già durante la Guerra Fredda. L'immagine mostra un aereo Hunter sull'autostrada A3 vicino a Walenstadt SG nel 1977. Immagine: Chiave di volta Anche gli elicotteri sono utilizzati nell'esercitazione "NOLA". Immagine: KEYSTONE I jet Hawker Hunter sono mimetizzati. Immagine: PIETRA CHIAVE Gli spettatori mostrano un vivo interesse per la manovra autostradale. Immagine: PIETRA CHIAVE Gli spettatori hanno una buona visuale dell'azione dai posti designati. Immagine: PIETRA CHIAVE I coniugi Swiss osservano i jet pronti al decollo dopo l'atterraggio. Immagine: PIETRA CHIAVE Decollo di un Hawker Hunter. Immagine: PIETRA CHIAVE Il paracadute di frenata aiuta il jet ad arrestarsi. Immagine: PIETRA CHIAVE Le Forze aeree svizzere avevano in dotazione fino a 160 Hawker Hunter. Il jet è stato utilizzato fino al 1994. Immagine: PIETRA CHIAVE Il 28 settembre 1974, jet da combattimento Hawker Hunter si preparano al decollo sull'autostrada A1 nei pressi di Oensingen SO. Immagine: PIETRA CHIAVE Jet da combattimento Venom DH-112 delle Forze aeree svizzere decollano e atterrano il 16 settembre 1970 nell'ambito dell'esercitazione "STRADA" su un tratto ... Immagine: PIETRA CHIAVE ... dell'autostrada A1 nei pressi di Oensingen SO, dove vengono riforniti di carburante e ricaricati di munizioni dagli equipaggi di terra. Immagine: PIETRA CHIAVE Qui il decollo di un Venom DH-112 subito dopo il ponte autostradale. Il riscaldamento dell'aria causato dal motore monogetto è chiaramente visibile. Immagine: PIETRA CHIAVE Il de Havilland Venom DH-112 fu costruito su licenza in Svizzera e volò fino al 1984 circa. 