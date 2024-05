I jet da combattimento atterravano e decollavano sulle autostrade a scopo di addestramento già durante la Guerra Fredda. L'immagine mostra un aereo Hunter sull'autostrada A3 vicino a Walenstadt (SG) nel 1977 (Archivio). Keystone

Jet da combattimento F/A-18 atterreranno e decolleranno sull'autostrada A1 tra Payerne e Avenches, nel Canton Vaud. L'esercitazione avrà luogo il 5 giugno. Non ci sono posti disponibili per chi volesse osservare l'esercitazione.

Con l'esercitazione «Alpha Uno», le Forze aeree svizzere vogliono testare se i loro aerei da combattimento possono decollare e atterrare anche in luoghi improvvisati.

Per trasformare il tratto autostradale in una pista è necessario, tra le altre cose, rimuovere il guardrail centrale. Inoltre, per motivi di sicurezza del volo, sono necessarie delle marcature speciali sulla carreggiata. Esercitazioni simili, fra cui una nei pressi di Lodrino nel 1991, durante la guerra fredda.

L'autostrada A1 tra Payerne e Avenches sarà chiusa per un massimo di 36 ore per l'esercitazione. L'area di addestramento sarà delimitata su larga scala e non ci saranno più posti disponibili per gli osservatori.

