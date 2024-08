I sedili della nuova Prima Classe sugli aerei Swiss sono troppo pesanti. Keystone

La nuova Prima Classe di Swiss sta causando problemi di equilibrio agli aerei. Questo perché i sedili sono risultati troppo pesanti. Ora la compagnia svizzera sta correndo ai ripari, installando delle piastre di piombo nei velivoli.

SDA

Hai fretta? blue News riassume per te A causa del peso eccessivo delle nuove poltrone di Prima Classe, gli aerei di Swiss (filiale di Lufthansa) stanno diventando «pesanti» e hanno problemi di bilanciamento.

La compagnia svizzera sta quindi pianificando l'installazione di piastre di piombo per correggere il centro di gravità nei velivoli interessati, a partire dall'inverno 2025. Mostra di più

I nuovi sedili di Prima Classe di Swiss, controllata da Lufthansa, sono decisamente troppo pesanti e causano problemi di equilibrio ai suoi aeromobili.

La compagnia aerea sta quindi pianificando l'installazione di piastre di piombo per correggere il centro di gravità nei velivoli interessati a partire dall'inverno 2025. La portavoce di Swiss, Meike Fuhlrott, ha confermato sabato, su richiesta, una notizia in tal senso apparsa sul quotidiano «CH Media».

Nel settore dell'aviazione si sta affermando la tendenza a una maggiore privacy in Prima e in Business Class. Di conseguenza, i sedili stanno diventando più grandi rispetto al passato, mentre nella classe economica stanno diventando più leggeri. «Questa differenza di peso sta portando a uno spostamento del centro di gravità dell'aereo», ha spiegato Fuhlrott.

Poiché la First e la Business Class sono generalmente situate nella parte anteriore dell'aeromobile, si sta verificando un «appesantimento della testa».

«Privacy assoluta»

Alcuni tipi di aeromobili sono particolarmente colpiti da questo problema: per Swiss si tratta dell'Airbus A333. È quindi «inevitabile», in questo caso, un'installazione fissa per la regolazione del peso.

Come si sa, ogni nuovo sviluppo porta con sé delle nuove sfide. «Per ogni cambiamento si può solo stimare il peso finale», ha illustrato ancora la portavoce di Swiss. «Il peso finale viene chiarito solo dopo che i sedili e la cabina sono stati installati nell'aereo».

In ogni caso, le lastre di piombo aggiungono ulteriore peso, aumentando quindi il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Per quanto riguarda la compatibilità ambientale, Fuhlrott ha fatto sapere che «le esigenze dei clienti, l'efficienza economica e la compatibilità ambientale devono essere armonizzate» nell'ulteriore sviluppo del prodotto. «E noi stiamo operando in quest'area di conflitto», ha detto Fuhlrott.

Swiss, lo ricordiamo, sta portando avanti il raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni di CO2 entro il 2050 «attuando un gran numero di misure innovative».

L'Airbus A 330 di Swiss è particolarmente colpito dal problema. KEYSTONE/Steffen Schmidt

Fuhlrott ha respinto infine i timori che le destinazioni a lungo raggio non possano più essere raggiunte direttamente a causa del carburante che potrebbe non bastare più: «L'accessibilità dell'attuale portafoglio di destinazioni è ancora garantita».

Il nuovo concetto di First Class chiamato «Swiss Senses» sarà introdotto sugli aerei Swiss a partire dal 2025. Secondo il sito web della compagnia aerea, il nuovo concetto di suite con cabine proprie promette «privacy assoluta» ai passeggeri dei voli a lungo raggio.

SDA