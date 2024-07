I supermercati svizzeri vendono prodotti regionali che in realtà... hanno fatto molta strada

Le «Züri Eier», uova di Zurigo, non provengono necessariamente dal cantone zurighese. Ma sicuramente costano di più. Coop

Migros, Coop e Lidl vendono alimenti che si suppone provengano da aziende agricole tradizionali a conduzione familiare della regione. Ma dei campioni casuali mostrano che i prodotti che dovrebbero provenire dalla regione di Zurigo arrivano invece anche da Zugo, Soletta e Turgovia.

smi Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Le uova, le verdure e gli alimenti trasformati che Migros, Coop e Lidl vendono sotto un'etichetta che certifica la provenienza dalla regione, hanno talvolta in realtà fatto molta strada: alcuni arrivano dai cantoni di Soletta, Turgovia e Grigioni.

Inoltre non è sempre vero che i prodotti sono realizzati in aziende tradizionali a conduzione familiare. Anche i beni di una grande azienda sono venduti sotto i marchi regionali.

Coop, Lidl e Migros vendono i prodotti etichettati come regionali con un prezzo superiore tra il 10 e il 230%.

Nella maggior parte dei casi però i produttori ricevono la stessa cifra per i loro prodotti o solo una poco più alta. Mostra di più

Le «Züri Eier», ossia le uova di Zurigo che potete trovare da Coop, provengono in realtà dal Canton Turgovia o dal Canton Zugo? Le verdure «da aziende tradizionali a conduzione familiare», che si trovano da Migros, arrivano invece dai maggiori produttori svizzeri?

I marchi «Aus der Region für die Region» e «Dalla regione per la regione» della Migros, come quelli «Miini Region» e «La mia regione» di Coop promettono prodotti provenienti dalla zona circostante e da piccole aziende. In cambio, ci si aspetta che i clienti scavino decisamente più a fondo nelle loro tasche per pagarle.

Un controllo a campione di «Ktipp» ha però dimostrato che le etichette non sempre mantengono ciò che promettono.

Le uova zurighesi costose

Le uova di Zurigo di Coop provengono infatti talvolta dai Cantoni di Zugo e Soletta. I produttori non sanno nemmeno che le loro uova sono vendute dal supermercato in un altro cantone come regionali. Le consegnano a un intermediario e ricevono la stessa cifra, indipendentemente dall'etichetta con cui vengono vendute.

Coop, ad esempio, fa pagare 5,95 franchi, ossia 65 centesimi o il 12% in più, per sei uova biologiche zurighesi. Per lo stesso prodotto Lidl aggiunge il 10%.

Solo Migros paga un po' di più i produttori di uova regionali. Uno di loro ha dichiarato alla rivista per consumatori che riceve 0,7 centesimi in più per uovo. Questo si traduce in un sovrapprezzo di 20 centesimi per uovo in negozio. Secondo «Ktipp», dieci uova di Zurigo costano 6,30 franchi rispetto ai 4,30 delle uova senza etichetta regionale. Un aumento del 45%.

Il formaggio e il latte di Zurigo hanno fatto molta strada

I sovrapprezzi sono ancora più alti per i prodotti trasformati. Per fare un altro esempio, Coop vende la farina bianca etichettata «Stadtmühle Zürich», ossia farina della città di Zurigo, a 2,30 franchi al chilogrammo. La farina bianca della linea economica «Prix Garantie» costa un franco al chilo.

Entrambe sono state macinate con grano svizzero nel mulino di proprietà della Coop nel Kreis 5 di Zurigo. Tuttavia, il grano per la farina «Stadtmühle» proviene in realtà dalla regione di Zurigo e comporta costi aggiuntivi a causa dello stoccaggio separato.

O, ancora: Migros vende i pomodori ciliegini svizzeri a 79 centesimi per 100 grammi, ma quelli con l'etichetta «Dalla regione per la regione» a 1,50 franchi (+89%).

Anche la regione che dovrebbe appartenere a Zurigo è proporzionata generosamente. Un formaggio cremoso in offerta a Zurigo presso Coop con l'etichetta regionale è un formaggio cremoso dei Grigioni lavorato a Rüdtlingen (BE).

Zurigo comprende anche l'Entlebuch nel Canton Lucerna. Il latte di montagna Napf proviene dall'omonima zona al confine tra i cantoni di Berna e Lucerna, ma viene lavorato a Hergiswil nel Canton Nidvaldo, come ha scoperto «Ktipp».

I motivi degli aumenti di prezzo

Come giustificano i grandi distributori i loro aumenti di prezzo se i produttori non ricevono di più per i loro prodotti? Secondo la rivista per i consumatori, Migros cita le «norme di certificazione» e le «spese per le specialità e le quantità minori». Anche i pomodori e le fragole regionali sono di qualità diversa.

A parte la farina «Stadtmühle», Coop non fornisce alcuna motivazione per i prezzi più alti dei prodotti regionali. Lidl sostiene che le minori quantità vendute rendono le uova zurighesi più costose.

Una cosa è comunque chiara: i clienti sono disposti a pagare prezzi più alti per i prodotti regionali. Secondo l'Associazione svizzera dei prodotti regionali (regio.garantie), nel 2023 sono infatti stati spesi 1,8 miliardi di franchi, il 13% in più rispetto all'anno precedente.