Coop ha una linea biologica a buon mercato, gli agricoltori svizzeri sono preoccupati

Coop mette sotto pressione gli agricoltori di prodotti biologici con la sua offerta (immagine illustrativa)? KEYSTONE

Senza nessun tipo di comunicazione, a febbraio Coop ha introdotto una nuova linea biologica a buon mercato. Gli agricoltori svizzeri temono ora una possibile guerra dei prezzi.

Hai fretta? blue News riassume per te «Bio 365» è il nome della nuova linea biologica economica di Coop.

Questi prodotti soddisfano uno standard di qualità inferiore rispetto alla Gemma di Bio Suisse.

Ciononostante il lancio di questa nuova linea ha attirato le critiche di alcuni agricoltori di biologico che temono possa esercitare una pressione al ribasso sui loro prezzi. Mostra di più

A febbraio Coop ha lanciato in sordina una nuova linea di prodotti biologici a prezzi accessibili chiamata «Bio 365» e che provengono dalla Svizzera e dai Paesi limitrofi. Questi beni soddisfano uno standard di qualità inferiore rispetto alla Gemma di Bio Suisse.

Originariamente con questo marchio erano disponibili solo capsule di caffè, che costavano circa il 30% in meno rispetto a prodotti comparabili con la Gemma.

Ora il supermercato sta ampliando il suo assortimento con altri articoli, tra cui anche uova biologiche francesi, come riporta la «Sonntagszeitung». Queste costano addirittura il 33% in meno rispetto a quelle con la Gemma.

D'altra parte questa nuova linea ha attirato le critiche di alcuni agricoltori di biologico che temono che possa esercitare una pressione al ribasso sui loro prezzi.

Hansuli Huber, ex amministratore delegato della Protezione svizzera degli animali (PSA), sottolinea che i prodotti biologici esteri sono spesso soggetti a regole e controlli meno severi rispetto ai prodotti biologici svizzeri.

Un esempio? In Svizzera sono ammesse per le uova Bio Suisse al massimo 4.000 galline per azienda, all'estero fino a 20.000.

Bio Suisse appare tranquilla

Ciononostante nei prossimi due anni Coop prevede di ampliare l'assortimento «Bio 365» con almeno altri 50-60 prodotti. Il portavoce Caspar Frey sottolinea che il Gigante della distribuzione continuerà comunque a puntare molto su Bio Suisse e al momento dispone di oltre 4.000 prodotti con la Gemma.

«L’obiettivo è offrire una piccola gamma di alternative oltre agli elevati standard di Bio Suisse».

La stessa Bio Suisse è ufficialmente calma e sospetta che la mossa di Coop possa essere una reazione alle critiche sui prezzi elevati del biologico.

Il presidente Urs Brändli è del parere che ciò potrebbe portare «un numero maggiore di persone a potersi permettere i prodotti biologici e a rivolgersi sempre più spesso ai prodotti biologici svizzeri».

Il sospetto è che con «Bio 365» Coop voglia attirare un gruppo più ampio di acquirenti.