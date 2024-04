Il Consiglio federale arriva davanti al palazzo del governo argoviese ad Aarau per la sua riunione "extra muros". Keystone

Il Consiglio federale è arrivato stamane in treno da Berna ad Aarau, dove tiene la sua seduta «extra muros» nella sala del parlamento cantonale. «Anche Argovia è molto soddisfatta», ha dichiarato al suo arrivo la presidente della Confederazione Viola Amherd ai media.

Il Consiglio federale non si era mai riunito ad Aarau prima d'ora, ha aggiunto Amherd. Questa è la 19esima riunione che il governo tiene fuori da Berna da quando nel 2010 ci fu la prima seduta «extra muros».

Il Canton Argovia è un attore chiave dell'Altopiano centrale. È un motore dell'economia ed è importante anche per la produzione di energia elettrica, ha detto la consigliera federale.

Oltre alla riunione del governo, a mezzogiorno è previsto ad Aarau anche un incontro con la popolazione che si tiene nel foyer dell'Aargauer Kunsthaus.

L'incidente di tiro «un caso terribile»

La responsabile del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) si è espressa anche sul tragico incidente di tiro avvenuto ieri sulla piazza d'armi di Bremgarten (AG): si tratta di «un caso terribile che mi ha toccato personalmente», ha detto Amherd ai media.

«Il mio primo pensiero è stato ovviamente per i compagni e per la famiglia» della vittima, ha dichiarato la presidente della Confederazione. Simili incidenti sono «molto, molto negativi anche per i responsabili delle forze armate».

Sono in corso indagini per capire come sia potuto succedere. «Si cerca continuamente di migliorare le misure di sicurezza, ma qualcosa può sempre accadere», ha aggiunto Amherd.

Ieri mattina, un soldato della Scuola reclute rifornimento 45 è stato colpito alla testa da un proiettile partito da un fucile d'assalto all'interno di un veicolo militare durante un'esercitazione.

Il giovane – che secondo vari media aveva 22 anni – è morto in ospedale per le gravi ferite riportate.

pl, ats