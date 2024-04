Il fratello gemello, in un video su TikTok, rende omaggio al soldato rimasto ucciso. Screenshot TikTok

Martedì si è verificato un incidente mortale nella caserma di Bremgarten, nel Canton Argovia. Un milite è stato ferito mortalmente da un colpo partito da un fucile all'interno di un veicolo.

sda/zis/toko Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì mattina si è verificato un incidente mortale nella caserma di Bremgarten, nel Canton Argovia.

Per ragioni ancora da appurare, un colpo sparato da un fucile d'assalto in un veicolo militare ha colpito l'uomo alla testa.

La vittima è un soldato della scuola reclute. I genitori e i suoi camerati ricevono sostegno psicologico.

Il fratello gemello gli ha reso omaggio sui social.

La giustizia militare ha avviato un'indagine. Mostra di più

Il ministro della Difesa Viola Amherd ha espresso il suo sgomento in seguito alla morte di un membro delle forze armate svizzere. «È un caso molto tragico», ha dichiarato mercoledì ai media durante la riunione del Consiglio federale «Extra Muros» ad Aarau. Il suo primo pensiero è andato alla famiglia e ai compagni.

«Incidenti come questo sono estremamente negativi, per l'intero ambiente, ma anche per i responsabili dell'esercito».

Sono in corso indagini per capire come sia potuto avvenire lo sparo. «Cerchiamo sempre di migliorare le misure di sicurezza, ma qualcosa può sempre accadere. Questo è un caso molto brutto per me personalmente».

Secondo un rapporto del «Blick», e come si può anche evincere dalle mostrine viola visibili sulle foto postate sui social media, si tratta di un milite delle truppe della logistica. Il dolore è grande. Il fratello gemello ha caricato un video su TikTok la sera stessa in sua memoria.

L'incidente è avvenuto nella caserma di Bremgarten (AG). BRK News

Numerosi sono i commenti di cordoglio sotto il post. «Le mie condoglianze alla famiglia», scrivono numerose persone. Il post è già stato condiviso oltre 1.500 volte e 300 persone lo hanno commentato.

Ecco cosa è successo

Martedì mattina, un membro delle forze armate è stato ferito mortalmente in un incidente di tiro presso il poligono di Bremgarten. Secondo l'Esercito svizzero, un colpo di fucile d'assalto è partito da un veicolo militare per ragioni sconosciute e ha colpito l'uomo alla testa.

Dopo aver ricevuto le prime cure mediche, il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale, dove è morto in mattinata, come ha annunciato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) martedì pomeriggio.

La vittima era un soldato della scuola reclute, ha dichiarato il portavoce dell'esercito Mathias Volken su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA. Non ha fornito ulteriori dettagli sulla vittima. Secondo diversi media, aveva 22 anni.

Silvano Barilli, comandante dell'unità di addestramento logistico, ha dichiarato in un'intervista all'emittente regionale TeleM1 che le truppe erano «molto scioccate, molto tristi e con sentimenti di incomprensione» dopo l'incidente.

La giustizia militare avvia un'indagine

Secondo il DDPS, l'incidente di tiro nel veicolo militare è avvenuto poco dopo le 9.00. In quel momento, i membri della Scuola reclute 45 erano impegnati in una sequenza di addestramento. Come ha detto Barilli in un'intervista alla radio SRF, stavano facendo pratica di «protezione del convoglio».

La scuola reclute è alla 15ma settimana (su 18) di addestramento dell'unità. I parenti sono stati informati e, come i compagni del defunto, sono assistiti dalle squadre di assistenza locali e dell'esercito.

La giustizia militare ha avviato un'indagine in collaborazione con l'Istituto di medicina legale di Zurigo e l'Istituto forense di Zurigo, come riportato dalla SRF.

L'ultima volta che c'è stato un incidente di tiro nell'esercito è stato lo scorso giugno a Gossau, nel Canton San Gallo. In quell'occasione, a causa di un colpo sparato involontariamente, tre persone di una scuola per sottufficiali sono rimaste ferite e hanno dovuto ricorrere a cure mediche.