L'Associazione svizzera inquilini (ASI) intende lanciare un'iniziativa popolare contro gli affitti troppo alti. Il testo mira a bandire gli elementi di mercato dal diritto di locazione e prevede un controllo automatico delle pigioni.

In futuro, i proprietari non dovrebbero più poter aumentare gli affitti in base alle consuetudini locali o di quartiere, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS il consigliere nazionale e vicepresidente dell'ASI Michael Töngi (Verdi/LU), confermando quanto riportato dalla «NZZ am Sonntag».

L'associazione ha adottato il contenuto dell'iniziativa. Il testo è ora stato sottoposto alla Cancelleria federale per un esame preliminare.

Come detto, l'iniziativa contempla anche un controllo regolare e automatico degli affitti. Se verrà attuata, il legislatore dovrà chiarire esattamente chi, quando e come dovrà incaricarsi di queste verifiche.

Secondo l'ASI, attualmente gli inquilini sono spesso abbandonati a loro destino in caso di controversie. Molti non sono in grado di andare fino in fondo alle procedure o non vogliono rischiare uno scontro perché dipendono dal proprietario.

