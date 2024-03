Vania Alleva, presidente di Unia Keystone

I risultati delle votazioni odierne sorridono a Unia. In una nota, il sindacato sottolinea la «chiara disfatta» dell'iniziativa sulle pensioni.

A farne le spese – rileva – «sarebbero stati soprattutto i lavoratori e le lavoratrici impiegati in professioni fisicamente pesanti e in rami professionali a basso salario».

Ecco perché hanno lottato in prima linea contro questo progetto di smantellamento antisociale, prosegue Unia, aggiungendo che «la vittoria alle urne è anche un chiaro segnale contro ogni ulteriore smantellamento della previdenza vecchiaia». Il sindacato annuncia sin d'ora che «sfrutterà questo slancio per contrastare il furto delle rendite nel secondo pilastro previsto nel quadro della riforma LPP».

Per Vania Alleva, presidente del sindacato, «il grande impegno ha dato i suoi frutti». Il doppio risultato odierno «è un progresso sociale notevole per la Svizzera e rafforza la fiducia nel futuro della previdenza per la vecchiaia», conclude il sindacato.

mh, ats