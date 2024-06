«Stiamo pensando di lanciare nuovamente l'iniziativa», ha dichiarato a Keystone-ATS il promotore del testo Richard Koller. KEYSTONE

Mentre l'esito alle urne dell'iniziativa «Per la libertà e l'integrità fisica» è praticamente già deciso, i promotori e «oppositori dei vaccini» hanno dichiarato di non volersi arrendere, neppure di fronte alla netta sconfitta incassata oggi.

SDA

«Stiamo pensando di lanciare nuovamente l'iniziativa», ha dichiarato a Keystone-ATS il promotore del testo Richard Koller. Una possibilità sarebbe quella di formulare l'iniziativa in modo più preciso, ha ribadito il presidente del Movimento per la Libertà Svizzera, che ha lanciato l'iniziativa. Un'altra opzione potrebbe essere un'iniziativa parlamentare equivalente.

Intervistato dalla RTS, il promotore Charly Pache ha descritto lo schiacciante rifiuto da parte del popolo svizzero una «grande delusione». Ha inoltre criticato la campagna del Consiglio federale e del Parlamento, definendo una «menzogna» il fatto che un «sì» alle urne avrebbe ostacolato il lavoro delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie.

Lanciata nel corso della pandemia del Covid, l'iniziativa promossa dal Movimento svizzero per la libertà vuole fare in modo che gli interventi nell'integrità fisica o psichica di una persona avvengano solo col consenso di quest'ultima e che, in caso di rifiuto, la persona interessata non possa essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali

daoe, ats