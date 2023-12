Il Consigliere agli Stati del PS di Zurigo Daniel Jositsch (al centro) ha partecipato di buon umore alle elezioni del Consiglio federale di mercoledì scorso. Bild: Keystone

Alle elezioni del Consiglio federale Daniel Jositsch ha ottenuto più voti di uno dei candidati ufficiali del PS. Il Consigliere di Stato zurighese avrebbe dovuto ritirarsi dalla corsa? Lui pensa di no, per quattro motivi.

Hai fretta? blue News riassume per te Il PS aveva designato il basilese Beat Jans e il grigionese Jon Pult come candidati ufficiali alla successione del consigliere federale Alain Berset.

Il Consigliere agli Stati del PS di Zurigo Daniel Jositsch non era in lista. Ciononostante, ha ottenuto 70 voti al primo turno.

Avrebbe dovuto salire sul leggio e dichiarare di non essere disponibile per entrare in Governo? No, dice il diretto interessato. E spiega perché ha deciso di non fare questo passo.

Allo stesso tempo, ha chiarito che da allora non c'è stata alcuna discussione tra lui e il gruppo parlamentare del PS. Mostra di più

Quanto è grave il dissidio tra Daniel Jositsch e il PS? Lo zurighese rimarrà membro del PS o ci sarà una spaccatura? A quasi una settimana dall'elezione del Consiglio federale, queste domande rimangono senza risposta.

«Non ho ancora avuto alcuna discussione con il gruppo parlamentare», ha dichiarato il Consigliere di Stato domenica sera nel programma «SonnTalk» su CH Media. Allo stesso tempo, ha dichiarato: «Ad essere onesti, la discussione ha superato il limite del ridicolo per me».

La storia si ripete

Giova ricordare che durante l'elezioniedel Consiglio federale di mercoledì scorso, si sono, per così dire, lavati i panni sporchi in pubblico tra Jositsch e il PS. Ancora una volta. Quando si è trattato di scegliere il successore del consigliere federale Alain Berset, lo zurighese ha ottenuto 70 voti, pur non essendo un candidato ufficiale del PS.

Il sospetto è che siano stati soprattutto i deputati conservatori a scrivere il suo nome sulla scheda elettorale per protestare contro la candidatura dei socialdemocratici.

Ma Jositsch non è salito sul pulpito per dare spiegazioni e dire che non era disponibile per l'elezione. Proprio come un anno fa, quando si trattò della successione della consigliera federale del PS Simonetta Sommaruga. Già allora molti membri del partito lo criticarono per questo suo silenzio. Ed è proprio per questo motivo che, molto verosimilmente, Jositsch non sia entrato in lista nemmeno stavolta.

A «SonnTalk» ha spiegato perché non ha preso la parola e ha dato quattro ragioni, che CH Media cita come segue: in primo luogo, è chiaro che non si diventa Consiglieri federali con 70 voti. In secondo luogo, l'Assemblea federale è fondamentalmente libera di scegliere chi vuole. «Non mi sento obbligato a limitare in alcun modo questa libertà».

In terzo luogo, «non è successo nulla», ha detto Jositsch. Alla fine, uno dei due candidati ufficiali del PS, Beat Jans, è stato eletto alla carica. «E quarto, non è usuale andare al leggio ogni volta che si ricevono voti».

Il politologo: «Il PS ha bisogno di Jositsch, e lui lo sa».

Resta da vedere cosa farà la leadership del PS con Jositsch dopo questo episodio. Lo stesso giorno delle elezioni, l'argomento è stato tabù in parlamento. «Non è il momento di parlare di Daniel Jositsch», ha dichiarato a blue News il presidente del co-partito Cédric Wermuth. Si dovrebbe invece celebrare l'elezione di Beat Jans.

Il politologo Sean Müller ha chiarito in un'intervista a blue News che non è così facile per il PS cacciare Jositsch: «Il PS ha bisogno di Jositsch, e lui lo sa», ha detto Müller. Dopo tutto, lo zurighese è uno dei soli nove membri del Consiglio degli Stati del partito ed è stato appena rieletto a ottobre per un mandato di quattro anni.

Inoltre, Jositsch fa parte di quattro commissioni parlamentari e di una delegazione. Questi mandati andrebbero persi per il PS.