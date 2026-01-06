Ecco le domande sull'inferno di Crans-Montana che sono ancora senza risposta

I fedeli si riuniscono intorno a fiori e candele per commemorare le vittime dell'incendio del bar e lounge «Le Constellation», a Crans-Montana, in Svizzera, domenica 4 gennaio 2026. Keystone

Perché c'erano dei minori nel pub? Il personale del bar era stato formato? Il materiale del soffitto era autorizzato? Ci sono ancora molte domande senza risposta sull'incendio del «Le Constellation» di Crans-Montana.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te La notte del 1° gennaio è scoppiato un incendio devastante nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana.

40 persone sono morte e altre 116 sono rimaste ferite. Molte delle vittime erano minorenni.

Non tutte le domande sulla tragedia hanno ancora trovato risposta. Ecco le sei principali. Mostra di più

Sono passati cinque giorni da quando un devastante incendio nel bar «Le Constellation» ha causato la morte di 40 persone. Tra le vittime vi erano numerosi minorenni e altre 116 persone sono rimaste ferite.

Le circostanze esatte del dramma non sono ancora state chiarite del tutto. Il Comune ha annunciato per martedì una conferenza stampa in cui intende presentare «i fatti relativi ai tragici eventi».

Ma ci sono ancora molte domande senza risposta: ecco le principali.

Perché molte delle vittime sono minorenni?

Quasi la metà delle 40 persone morte nell'incendio del «Le Constellation» erano minorenni - i più giovani avevano solo 14 anni.

Ora la domanda sorge spontanea: perché si trovavano nel ristorante? I controlli sull'età non sono stati eseguiti correttamente? A che età potevano entrare al «Le Constellation», 16 o 18 anni?

Domenica, le persone in lutto si sono riunite intorno a fiori e candele per commemorare le vittime dell'incendio al bar "Le Constellation" di Crans-Montana. KEYSTONE

Una cosa è certa: secondo la legge cantonale, i minori di 16 anni non possono entrare nei bar dopo le 22.00. Possono farlo solo se accompagnati dai genitori o da un supervisore adulto, secondo la «Legge vallesana sull'alloggio, la ristorazione e la vendita al dettaglio di bevande alcoliche».

Cosa succede ai gestori dei bar?

La coppia di gestori del bar Jacques M. e Jessica M. è al centro dell'indagine. Nei loro confronti è stato avviato un procedimento penale. «Sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo», scrivono le autorità in un comunicato stampa.

Si applica la presunzione di innocenza.

Il procedimento penale prevede che la Procura o la polizia indaghino su un sospetto concreto di reato. Le indagini vengono condotte per determinare se il sospetto è fondato. Non si tratta però di colpevolezza o di un successivo verdetto di colpevolezza e può anche essere archiviato.

I visitatori del bar hanno anche tentato di fuggire attraverso la veranda del bar. Persone esterne li hanno aiutati a rompere le finestre. AP

La Procura sta concentrando le sue indagini sui materiali usati nel bar, in particolare sull'insonorizzazione del soffitto. La schiuma avrebbe avuto un ruolo decisivo nella rapida propagazione delle fiamme.

Nonostante i gravi sospetti, la coppia è ancora in libertà. Non è chiaro cosa accadrà in seguito.

In una dichiarazione, l'ufficio del pubblico ministero ha spiegato di ritenere che le condizioni per ordinare la custodia cautelare «non sono attualmente soddisfatte». «Al momento non ci sono indicazioni che l'imputato possa sottrarsi al procedimento penale o alla sanzione prevista fuggendo», ha dichiarato la Procura.

Il materiale a tappeto era autorizzato?

A seguito della conclusione delle prime indagini della polizia cantonale vallesana, ci sono tutte le indicazioni che l'incendio sia stato appiccato con l'uso delle cosiddette «fontanelle». Si tratta di involucri senza metallo che contengono un set pirotecnico e producono scintille e fiamme.

Possono essere appoggiate a terra, attaccate a supporti o tenute in mano. In questo caso, stando ai video della serata erano attaccate a bottiglie di champagne, che si sarebbero avvicinate troppo al soffitto, dove il fuoco si è rapidamente propagato.

I filmati dei cellulare ripresi dal bar mostrano anche il soffitto in fiamme e pezzi bruciati che cadono ripetutamente sul pavimento.

Le indagini continuano a concentrarsi sulla schiuma antirumore che era attaccata al soffitto. Secondo la Procura, gli inquirenti stanno esaminando anche le trasformazioni del bar, i materiali utilizzati e le licenze di esercizio rilasciate. Si stanno inoltre concentrando sulle misure di sicurezza, tra cui gli estintori disponibili, il rispetto delle norme antincendio e le vie di fuga e di evacuazione.

Il bar è stato ristrutturato dal gestore Jacques M. nel 2015. Le foto pubblicate su Facebook mostrano come all'epoca la schiuma fosse attaccata al soffitto. Non è ancora chiaro se i pannelli utilizzati fossero conformi alle norme nazionali per il rivestimento dei soffitti.

Secondo le regole antincendio svizzere, i materiali da costruzione infiammabili possono essere utilizzati solo se non causano un "«aumento inaccettabile del pericolo"».

Nei locali con un numero maggiore di persone, sono vietati i materiali con un comportamento antincendio critico, ossia quelli che gocciolano, producono fumo intenso o rilasciano vapori tossici.

C'era una seconda uscita di emergenza?

Secondo le norme antincendio svizzere, i locali in cui possono essere presenti più di 100 persone devono avere almeno due vie di fuga verticali indipendenti.

La foto mostra la scala che porta all'esterno. Facebook

Le autorità hanno assicurato venerdì che il ristorante disponeva di un'altra uscita di emergenza: «Non c'è una sola porta, anche se sembra che la maggior parte delle persone sia uscita dall'ingresso principale al momento dell'incendio», ha dichiarato Stéphane Ganzer, direttore della sicurezza del Canton Vallese. Il fumo denso ha immobilizzato le persone e le ha rese incapaci di vedere. «Possiamo supporre che probabilmente solo poche persone abbiano trovato queste uscite», ha proseguito Ganzer.

Tuttavia, secondo le immagini, i video e le dichiarazioni dei testimoni, tutti i frequentatori del bar sono fuggiti all'esterno solo attraverso la scala principale.

La seconda uscita era accessibile, gli ospiti ne erano stati informati, era ben segnalata?

I controlli di sicurezza antincendio erano sufficienti?

Il proprietario del bar, Jacques M., ha dichiarato alla Tribune de Genève di aver subito tre ispezioni negli ultimi 10 anni. «Il bar avrebbe dovuto essere sottoposto a un'ispezione annuale da parte delle autorità antincendio», ha spiegato Hugo Cina, esperto di sicurezza antincendio dell'Alto Vallese.

Per ogni ispezione deve essere redatto un rapporto. Ci sono state davvero solo tre ispezioni in dieci anni, come sostiene il gestore? Se così fosse, sarebbero troppo poche.

La protezione antincendio è organizzata in modo diverso in Vallese rispetto alla maggior parte degli altri cantoni: la responsabilità è dei comuni, il Cantone si limita a coordinare e supervisionare.

Il sindaco di Crans-Montana respinge le accuse di controlli inadeguati. Il Comune si sta anche costituendo parte civile nel procedimento per «contribuire attivamente alla completa chiarificazione dei fatti», come si legge in un comunicato stampa. Il Comune ha consegnato tutti i documenti a sua disposizione alla Procura del Vallese.

Il bar è stato ristrutturato nel 2015, in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove norme nazionali sulla sicurezza antincendio.

Da allora, ogni progetto edilizio che richiede un'autorizzazione deve essere supervisionato da un esperto certificato in materia di sicurezza antincendio e accompagnato da un relativo progetto. Secondo la NZZ am Sonntag, non è chiaro se per la trasformazione degli interni fosse necessaria una licenza edilizia e se questa esistesse effettivamente.

Il direttore del dipartimento della sicurezza Stéphane Ganzer ha spiegato sabato che il comune di Crans-Montana ha effettuato dei controlli nel bar. Non ci sono stati reclami o segnalazioni di difetti.

Spetta ora alla Procura della Repubblica chiarire se il Comune ha proceduto correttamente con i controlli e le autorizzazioni antincendio.

Il personale del bar era formato per le emergenze?

Due ex dipendenti del bar hanno parlato al canale televisivo francese "BFM TV". Un ex dipendente ha dichiarato che «non è una coincidenza che si sia verificato un dramma». Elenca: «Tappeti isolanti, nessun accesso agli estintori, personale non addestrato, una sola guardia di sicurezza sul posto, un'uscita di emergenza che a volte era bloccata o chiusa a chiave».

Anche un'altra ex dipendente di nome Sarah, che ha lavorato nel bar fino al 2023, ha descritto condizioni preoccupanti nell'intervista: «L'uscita di emergenza era bloccata perché conduceva direttamente all'edificio». A lei e agli altri dipendenti era «vietato» aprire questa porta.

Secondo lei, l'unica via di fuga dal bar era la stretta scala. L'ex dipendente ritiene impossibile che circa 200 persone siano riuscite a fuggire in dieci minuti. «Era estremamente stretta. Se la porta sul retro, di fronte ai bagni, fosse stata aperta, probabilmente avrebbe salvato molte vite», dice la dipendente.

Non è ancora chiaro se ci fosse un sistema di sprinkler, se fossero disponibili estintori e se il bar fosse sovraffollato la notte di Capodanno.