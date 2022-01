Le federazioni sportive generano sempre più ricchezza in Svizzera

Molti settori beneficiano delle ricadute positive della presenza delle federazioni sportive in Svizzera, come il turismo d'affari o il settore edile, basti pensare a grandi progetti come la nuova sede del Comitato olimpico internazionale (nell'immagine). Keystone

Le organizzazioni sportive internazionali generano sempre più ricchezza in Svizzera. Tra il 2014 e il 2019, il loro impatto economico è stato stimato in 1,68 miliardi di franchi all'anno, con un aumento del 57% rispetto ai sei anni precedenti (2008-2013).

Questo il dato principale di uno studio realizzato dall'Accademia internazionale di scienza e tecnologia dello sport (AISTS). Questa, secondo informazioni pubblicate sul suo sito, è stata fondata tra gli altri dal Comitato olimpico internazionale (CIO), dalla città di Losanna e da varie alte scuole, tra cui il locale Politecnico federale.

Per realizzare la ricerca l'AISTS ha contattato 53 organizzazioni sportive in Svizzera, di cui la stragrande maggioranza – 46 – con sede nel canton Vaud. L'indagine compila le spese operative e d'investimento delle istituzioni sportive, ma anche le spese dei visitatori e il flusso di denaro che ne deriva. I risultati rendono conto degli impatti diretti (salari e oneri), indiretti (acquisto di beni e servizi) e indotti (effetti sull'economia regionale).

Ricadute positive in forte aumento

Nei sei anni in esame per il solo canton Vaud, l'impatto economico è stato stimato in 873 milioni di franchi (+58%), di cui 550 milioni per il solo distretto di Losanna (+120%), ha indicato in una conferenza stampa il consigliere di Stato vodese Philippe Leuba (PLR). Il forte aumento, sia esso a livello cantonale o nazionale, è dovuto in particolare alla crescita del numero di organizzazioni sul territorio, ma anche alla progressione dei diritti televisivi pagati alle varie federazioni, somme che finiscono per «gocciolare sull'economia locale».

Molti settori infatti beneficiano di questi sviluppi, come il turismo d'affari con 44'600 pernottamenti all'anno in Svizzera. Ma le ricadute sono considerevoli anche per il settore edile, basti pensare a grandi progetti come la nuova sede del CIO a Losanna, ha affermato il capo del Dipartimento dell'economia, dell'innovazione e dello sport.

Anche il sindaco di Losanna Grégoire Junod (PS), responsabile del Dicastero della cultura e dello sviluppo urbano, ha insistito sulla rilevanza dell'economia dello sport.

Federazioni esentate dalle tasse per...

In termini di occupazione, lo sport internazionale impiega oltre 3300 persone in Svizzera. Nel solo canton Vaud, sono in 1840 a lavorare in questo settore, generando circa 57 milioni di franchi di imposte sul reddito ogni anno.

Sempre in ambito fiscale, facendo riferimento all'esenzione dalle tasse per le federazioni sportive, Leuba ha affermato che «questa pratica è la stessa in tutto il mondo» e non è certo specifica al Canton Vaud e alla Confederazione.

La concentrazione di organizzazioni sportive in Svizzera, «unica al mondo», e il suo impatto economico sono «invidiati» da altri paesi, ha sottolineato il «ministro» cantonale. Ha citato Singapore e Dubai, che stanno cercando di «attirare» le federazioni con sede nella repubblica dei 26 Cantoni.

...competizione internazionale

«Questi paesi sono pronti a impiegare notevoli risorse finanziarie, con le quali non possiamo competere. Tuttavia, abbiamo molti altri vantaggi», ha detto, citando la qualità della vita in Svizzera, la stabilità del sistema giuridico e la vicinanza alle autorità politiche.

Mentre riaffiorano voci di una partenza della Federazione internazionale di calcio (FIFA) da Zurigo, dopo le recenti rivelazioni secondo cui il suo presidente Gianni Infantino si è trasferito in Qatar, Leuba ha osservato che c'è un «rischio reale» che le organizzazioni sportive lascino la Svizzera. «Niente può essere dato per scontato e dobbiamo lottare per mantenere queste federazioni», ha detto.

gsi, ats