L'insegnante si rivolge agli alunni solo con i numeri e non con i nomi, i genitori insorgono

A Glattfelden, nel Canton Zurigo, un'insegnante ha dovuto lasciare la scuola dopo delle segnalazioni dei genitori. La direzione dell'istituto difende la sua decisione.

Un'insegnante di una scuola elementare di Glattfelden (Zurigo) è stata licenziata dopo che i genitori hanno rivolto gravi accuse contro di lei in una lettera alla direzione della scuola.

Come riportato da «20 Minuten», la docente di classe si era rivolta agli alunni con numeri invece che con nomi, facendoli sentire stupidi.

Per punizione, non permetteva ai bambini di entrare nel cortile della scuola durante l'intervallo e vietava loro di mangiare la merenda. Anche i loro lavoretti venivano buttati via con noncuranza e agli alunni è stato negato l'accesso alla biblioteca.

La donna avrebbe addirittura gettato a terra il materiale didattico che, secondo lei, non veniva riposto correttamente.

«Tutti i genitori sono scioccati dalle conseguenze», si legge nella lettera. Anche la madre di un bambino di terza elementare coinvolto conferma che il figlio è tornato a casa da scuola sconvolto. Dopo che è emerso che anche i figli di altri genitori soffrivano a causa del comportamento dell'insegnante, è nata l'idea di scrivere una lettera alla direzione della scuola.

«Atteggiamenti non conformi alla missione della scuola»

Nadine Karch, responsabile dell'istruzione del comune di Glattfelden, ha confermato a blue News di aver ricevuto la lettera: «La direzione della scuola è venuta a conoscenza delle accuse poco prima delle vacanze sportive». Per la direzione della scuola è stato importante esaminare attentamente le accuse e tenere discussioni approfondite con la docente.

Karch non vuole entrare nel merito delle accuse specifiche per proteggere i bambini. Tuttavia, ci sono state «accuse contro l'insegnante che non sono in linea con la missione della scuola di Glattfelden».

La situazione sembra essere stata così grave che la direzione dell'istituto si è sentita costretta a rescindere il contratto di lavoro. Secondo Karch, il rapporto di fiducia tra alunni, genitori e insegnante è stato danneggiato in modo permanente.

Non è necessario alcun supporto psicologico

«La decisione di esonerare la docente dall'insegnamento dopo le vacanze sportive è stata presa nell'interesse degli alunni e dell'ordine delle lezioni», spiega Karch. La misura è stata presa anche in consultazione con l'autorità educativa cantonale zurighese.

Gli allievi coinvolto ricevono un sostegno intenso dalla direzione della scuola, dall'insegnante responsabile delle esigenze speciali e da docenti esperti. «Secondo i nostri esperti, al momento non sono necessarie ulteriori misure psicologiche», afferma Karch.

Tuttavia, se necessario, verranno consultati altri specialisti.