Turismo dello shopping, l'IVA già da 150 franchi? Ecco le opposizioni

Turisti dello shopping fanno acquisti al supermercato italiano Belforte di Varese. archivio KEYSTONE

Il turismo degli acquisti all’estero potrebbe presto diventare più costoso per gli svizzeri. Il Consiglio federale vuole infatti che sia dovuta l'IVA sulle spese già a partire da 150 franchi (e non 300 come avviene ora). Ma ai commercianti al dettaglio e alle associazioni degli agricoltori questo non basta.

Hai fretta? blue News riassume per te In futuro, i turisti svizzeri dello shopping saranno tassati per gli acquisti all'estero già da 150 franchi, invece degli attuali 300. Questo è ciò che vuole il Consiglio federale.

Ma per i commercianti e gli agricoltori è ancora troppo: chiedono che il limite di esenzione doganale sia ridotto a 50 franchi.

Il garante dei prezzi si oppone a entrambe le proposte e chiede invece di combattere «l'isola dei prezzi alti in Svizzera». A suo avviso ciò contraddice l'idea di un'economia di libero mercato.

Se il limite di esenzione dai dazi doganali viene abbassato, c'è anche il rischio di un ulteriore lavoro alle frontiere. Inoltre l'applicazione «Quickzoll» mette i bastoni tra le ruote ai sostenitori. Mostra di più

Gli svizzeri che vanno a fare compere all'estero sono oggi esentati dal pagare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per acquisti sotto i 300 franchi. Detto in altre parole, i turisti dello shopping devono sborsare l'IVA al loro ritorno in Svizzera solo se il valore della merce che hanno con loro supera i 300 franchi a persona.

Per rafforzare le imprese elvetiche e limitare questo turismo degli acquisti all'estero, il Consiglio federale dall'anno prossimo intende ridurre il limite di esenzione fiscale a 150 franchi. La procedura di consultazione è attualmente in corso.

Ma il piano del Governo incontra già resistenza. Da un lato c'è il controllore dei prezzi che ritiene fondamentalmente sbagliata l'idea in sé, mentre dall'altro ci sono commercianti al dettaglio e le associazioni di agricoltori per i quali la riduzione non è ancora sufficiente.

Fino a 10 miliardi persi ora dal Consiglio federale?

Sebbene gli agricoltori siano favorevoli all'abbassamento del limite di esenzione dal valore aggiunto, ritengono che esso debba essere fissato a 50 franchi.

«L'abbassamento del limite di franchigia chiude un'ingiusta scappatoia fiscale. Non è corretto che l'IVA non venga pagata da nessuna parte sugli acquisti del turismo dello shopping», ha detto a blue News Sandra Helfenstein, responsabile della comunicazione dell'Unione dei contadini. L'attuale limite di esenzione IVA, a loro avviso, va a discapito dei consumatori che fanno acquisti in Svizzera.

Dello stesso avviso anche l'Associazione delle aziende del commercio al dettaglio. «L'attuale sistema non solo crea falsi incentivi, ma sovvenziona di fatto i rivenditori stranieri», ha dichiarato in un comunicato. Nell'attuale situazione legale, l'associazione calcola che la Confederazione perda 10 miliardi di franchi all'anno in entrate fiscali.

Il controllore dei prezzi: «Questo non è il modo giusto»

Il garante dei prezzi ritiene invece che l'abbassamento del limite dell'esenzione dal valore aggiunto sia essenzialmente sbagliato. «Questa misura difficilmente avrà un impatto significativo sul turismo degli acquisti, perché l'IVA non è assolutamente in grado di compensare le differenze di prezzo, a volte enormi, tra la Svizzera e i Paesi vicini», ha detto rispondendo a una domanda diretta di blue News.

«Gli sforzi di Governo e Parlamento dovrebbero quindi essere rivolti alla lotta contro l'isola dei prezzi elevati, che andrebbe a vantaggio del commercio interno molto più che l'abbassamento del limite di esenzione IVA». A suo dire, inoltre, mantenere i prezzi alti in Svizzera è anche in contraddizione con l'idea di un'economia di libero mercato: «Non è certo la strada giusta da seguire».

Per l'associazione degli agricoltori questo argomento non vale. «In relazione al potere d'acquisto, il cibo costa meno qui che in qualsiasi altra parte del mondo», afferma Helfenstein, che spiega: «La famiglia media svizzera spende solo il 6,2% del suo budget domestico per il cibo».

L'app «Quickzoll» comporterebbe un lavoro aggiuntivo

Un altro problema è rappresentato dai potenziali costi aggiuntivi per lo Stato. Se il limite di franchigia viene abbassato a 150 franchi, il Governo si aspetta un aumento delle operazioni doganali agli sportelli e quindi anche della congestione del traffico ai valichi di frontiera.

Il problema è che l'app «Quickzoll», pensata per evitare le attese allo sportello, tassa tutte le merci con la stessa aliquota IVA, ossia dell'8,1%. Vale quindi la pena recarsi allo sportello per l'acquisto di generi alimentari, per i quali si applica solo il 2,6%, ma non è ancora disponibile sull'app fino a nuovo avviso.

Dunque secondo il controllore dei prezzi finché il valore aggiunto non può essere controllato facilmente tramite l'app, si tratta di un'attività in perdita per lo Stato.