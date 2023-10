Attenzione, un lupo! Nel gioco dell'UDC, il grande predatore crea scompiglio in un villaggio. Screenshot

L'UDC fomenta il sentimento anti-lupo pubblicando un gioco online e celebra il suo consigliere federale Albert Rösti perché vuole far uccidere il 70% di questi grandi predatori. Ma gruppi ambientalisti e cantoni esprimono le loro critiche.

Hai fretta? blue News riassume per te L'UDC ha lanciato un gioco online in cui i giocatori devono sparare al maggior numero possibile di lupi.

Il partito chiede che la popolazione di lupi in Svizzera venga regolata drasticamente e rapidamente.

Il consigliere federale Albert Rösti, che dall'inizio dell'anno è anche capo del Dipartimento dell'ambiente, vuole che la maggior parte di questi predatori venga abbattuta.

I gruppi ambientalisti e anche i Cantoni parlano di un approccio discutibile da parte del Consiglio federale. Mostra di più

Più lupi muoiono, meglio è. Questa è l'opinione dell'UDC, che la scorsa settimana ha pubblicato un videogioco su Internet.

Il principio è semplice: il giocatore deve sparare al maggior numero possibile di lupi con un clic del mouse. Nel primo livello, i predatori minacciano un gregge di pecore. Nel secondo, i lupi stanno col fiato sul collo degli escursionisti. Nel terzo livello, gli animali - con i loro minacciosi occhi rossi e i denti scoperti - aspettano i bambini nel bel mezzo di una zona residenziale.

Secondo l'UDC, la presenza del lupo è aumentata fortemente in Svizzera, con «conseguenze terribili per gli animali da allevamento e gli esseri umani». Michael Graber, consigliere nazionale dell'UDC per il Vallese, afferma: «Nelle aree di insediamento deve vigere la tolleranza zero, le persone e gli animali da allevamento devono essere protetti dagli attacchi dei lupi anche attraverso il tiro preventivo».

Se l'UDC avrà la meglio, la regolamentazione su larga scala della popolazione di lupi in Svizzera dovrebbe iniziare quest'inverno. Il partito elogia il proprio consigliere federale, Albert Rösti, che sta spingendo proprio per questo.

Due cose non si possono mettere in discussione: che il numero di questi animali sia aumentato notevolmente negli ultimi anni e che il ministro dell'ambiente Rösti, in carica dall'inizio dell'anno, voglia far abbattere la maggior parte di essi. A parte questo, però, c'è da discutere.

Tre volte più lupi, ma non tre volte più morti

Secondo i dati federali, attualmente in Svizzera ci sono più di 300 lupi in 31 branchi, la maggior parte dei quali nei cantoni montani del Vallese e dei Grigioni. In confronto, nel 2019 c'erano solo un centinaio di esemplari.

Tuttavia, il numero di animali da allevamento uccisi non sta aumentando allo stesso ritmo. Nei Grigioni, ad esempio, nella stagione alpina di quest'anno, fino all'inizio di ottobre sono stati uccisi 259 ovini e caprini. Si tratta della metà degli animali rispetto all'anno precedente, come riporta il quotidiano «Südostschweiz». Il numero di uccisioni è più in linea con le cifre del 2020, anche se i lupi che vivono nel Cantone sono ormai il doppio.

Questa tendenza era già evidente: Arno Puorger, esperto di grandi carnivori presso l'Ufficio grigionese per la caccia e la pesca, ha dichiarato ad agosto a blue News: «Probabilmente ci sono state diverse cause, tra cui le misure di protezione delle mandrie e l'abbattimento di singoli esemplari».

Anche in Svizzera le razzie di bestiame sono diminuite? L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) non è ancora in grado di fornire informazioni in merito, fa sapere su nostra richiesta.

L'approccio di Rösti suscita critiche

In ogni caso, il consigliere federale Rösti vuole far uccidere circa il 70% dei lupi che vivono in Svizzera a partire da dicembre. Questo è previsto in una nuova ordinanza che deve attuare la revisione della legge sulla caccia, sottoposta a procedura accelerata. Rösti punta a dodici branchi, come ha detto durante l'ora delle domande in Consiglio nazionale durante la sessione autunnale.

L'obiettivo del Consiglio federale è proteggere l'uomo e il bestiame. Il lupo dovrebbe essere preservato con una «popolazione minima» di animali.

La scadenza per le parti interessate per commentare l'ordinanza è stata di pochi giorni. Questo ha provocato irritazione e critiche. In una dichiarazione congiunta, WWF, Pro Natura, Birdlife e il gruppo Wolf Schweiz hanno parlato di una «procedura democraticamente discutibile».

(1/2) In einem demokratisch fragwürdigen Vorgehen will das Bundesamt für Umwelt BAFU durch die Hintertüre eine neue #Jagdverordnung in Kraft setzen. Quotenabschüsse sollen zu einer Ausrottung des Wolfes in weiten Teilen der Schweiz führen. #wolfhttps://t.co/hbGnYt9Aan — Gruppe Wolf Schweiz (@WolfSchweiz) September 6, 2023

I gruppi ambientalisti ricordano che avevano accettato a malincuore la nuova legge sulla caccia, che prevede anche l'abbattimento preventivo dei lupi per evitare danni.

Ora, «per vie traverse» e «con una procedura accelerata, si sta procedendo all'abbattimento di una specie protetta». E questo indipendentemente dal fatto che ci sia un danno o una minaccia.

Allo stesso tempo, i fondi per la protezione delle mandrie verrebbero ridotti, il che, secondo loro, è del tutto incomprensibile.

I Cantoni mettono in guardia da aspettative irrealistiche

Anche i Cantoni criticano i piani del Consiglio federale: la Conferenza dei direttori delle foreste, della fauna e del paesaggio ricorda che il lupo è ancora protetto dalla Convenzione di Berna.

Si critica anche la «fissazione arbitraria di una soglia nazionale così bassa», di dodici branchi. Questo susciterebbe aspettative irrealistiche tra la popolazione di montagna e l'agricoltura, e inoltre per raggiungere questo obiettivo «si dovrebbero eliminare i branchi timidi». Entrambe le cose non farebbero che aumentare la pressione sui Cantoni.

L'UDC chiede i primi abbattimenti in inverno

L'UDC, invece, chiede che i primi lupi vengano abbattuti rapidamente. «Il tempo stringe», afferma Michael Graber, consigliere nazionale del Vallese, «per questo chiediamo che il Consiglio federale agisca rapidamente e autorizzi i primi abbattimenti regolamentari già quest'inverno».

I Cantoni dovrebbero poi effettuare i tiri il più rapidamente possibile. «La popolazione di montagna e l'agricoltura non possono aspettare oltre».