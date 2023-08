Un'ondata di caldo sta investendo la Svizzera Keystone

Come preannunciato, la Svizzera si è trovata sabato nella morsa di un'ondata di calore. In diverse regioni le temperature hanno superato i 33 gradi, indica l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) in una nota.

A Basilea, alle 13.00, sono stati registrati 33,6 gradi. Temperature elevate non sono state misurate soltanto in pianura, ma anche a grandi altitudini è previsto molto caldo.

Anche per domenica, MeteoSvizzera si aspetta che la colonnina di mercurio salga sopra i 20 gradi già il mattino e raggiunga i 33 gradi il pomeriggio. Secondo il servizio meteorologico della Confederazione, entro sera il limite di zero gradi dovrebbe salire sino a 5'000 metri.

L'intera Svizzera sarà sotto una «bolla di calore» almeno fino a mercoledì, con la colonnina di mercurio che potrà superare i 35 gradi. Anche in montagna sono attese temperature estreme, con 30 gradi a 1500 metri.

L'isoterma di 0 gradi potrebbe da parte sua raggiungere altitudini mai viste in Svizzera: tra 5200 e 5400 metri.

Ciò accentuerà il deficit di precipitazioni, che in certe regioni, come in Ticino, è già del 40%, indica MeteoSvizzera.

A sud delle Alpi, ci sarà un livello di pericolo 4 (pericolo forte, il più alto finora mai diramato), il che significa una temperatura media di 27 gradi per almeno tre giorni consecutivi un forte rischio di problemi circolatori e malessere fisico.

