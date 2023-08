La massima allerta per la canicola riguarda quasi tutto il Ticino Screenshot pagina dei pericoli MeteoSvizzera.

In previsione di un aumento delle temperature nei prossimi giorni, MeteoSvizzera ha innalzato l’attuale allerta canicola al livello 4 – pericolo forte – praticamente per tutto il Ticino.

Per l'alta Leventina e l'alta Vallemaggia rimane in vigore il livello 3, su 5 (grado mai usato poiché stando al sito di MeteoSvizzera «le allerte canicola sono emesse solo per i livelli 2, 3 e 4. Alle nostre latitudini, le ondate di caldo di intensità ancora maggiore sono improbabili».)

Gli allarmi saranno in vigore per 10 giorni, cioè fino a mercoledì 23 agosto. Il livello più alto di allerta, introdotto da venerdì alle 17:00, indica che ci sarà un periodo con temperature medie giornaliere superiori a 27 gradi per almeno tre giorni consecutivi.

Lo rende noto il Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) che, in un comunicato, ricorda l’importanza di adottare misure per proteggersi e ridurre i rischi sanitari, e di prestare attenzione alle persone vulnerabili, in particolare agli anziani fragili e alle persone che svolgono attività lavorative all’aperto.

È fortemente raccomandato ridurre tutte le attività all'aperto nelle ore più calde.

Le raccomandazioni di comportamento delle autorità sono le seguenti: assumere liquidi a sufficienza (almeno 1,5 litri al giorno), possibilmente non zuccherati;

proteggersi dalla radiazione solare diretta (stare in luoghi ombreggiati, fare uso di un abbigliamento adatto, un copricapo, occhiali da sole e creme solari, ecc.);

arieggiare gli edifici, in particolare di notte e al mattino presto;

evitare gli sforzi fisici o durante o compensare la perdita di sali dopo un'attività sportiva;

mangiare cibi rinfrescanti;

contattare le persone vicine (parenti, vicini di casa, …) che rientrano nelle categorie a rischio (in particolare gli anziani che sono soli e/o con malattie croniche) e assicurarsi che stiano bene e che seguano le raccomandazioni diramate;

non lasciare persone o animali all'interno dell'auto. Mostra di più

Per qualsiasi emergenza rivolgersi sempre al servizio 144.

Per qualsiasi emergenza rivolgersi sempre al servizio 144.

