Come preannunciato, la Svizzera si è trovata anche domenica nella morsa di un'ondata di calore. In diverse regioni le temperature hanno superato i 35 gradi, indica l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) in una nota.

L'allerta canicola di grado 4 è stata estesa domenica anche all'arco del Lago Lemano. Screenshot MeteoSvizzera

I record si sono avuti a Sion e a Ginevra, dove nel tardo pomeriggio sono stati registrati rispettivamente 36,2 e 36,1 gradi, mentre a Payerne (VD), Mathoud (VD), Evionnaz (VS) e Mühleberg (BE) sono stati raggiunti o oltrepassati i 35 gradi.

Già sabato, la colonnina di mercurio era salita sino a 36 gradi in pianura (36,2 a Ginevra), ma anche a grandi altitudini ha fatto molto caldo.

La situazione non migliora

Anche per lunedì, giorno di riapertura delle scuole invari cantoni romandi, MeteoSvizzera si aspetta che la colonnina di mercurio salga sopra i 20 gradi già il mattino e raggiunga i 35 gradi il pomeriggio.

Secondo il servizio meteorologico Meteonews, entro questa notte il limite di zero gradi dovrebbe salire sino a 5200 metri.

Il limite dello zero gradi sta raggiungendo quote mai viste, potete seguire i prossimi radiosondaggi di #Payerne e i dati registrati a questo link: https://t.co/fsoeRJiyU7 pic.twitter.com/TzRm55Eiib — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) August 20, 2023

L'intera Svizzera sarà sotto una «bolla di calore» almeno fino a mercoledì, con la colonnina di mercurio che potrà ancora superare i 35 gradi.

In Ticino l'allerta è sempre forte

Anche in montagna sono attese temperature estreme, con 30 gradi a 1500 metri. L'isoterma di 0 gradi potrebbe da parte sua raggiungere altitudini mai viste in Svizzera: tra 5200 e 5400 metri.

Ciò accentuerà il deficit di precipitazioni, che in certe regioni, come in Ticino, è già del 40%, indica MeteoSvizzera.

A sud delle Alpi e da domenica pomeriggio anche nelle regioni attorno al Lago Lemano, ci sarà un livello di pericolo 4 (pericolo forte), il che significa una temperatura media di 27 gradi per almeno tre giorni consecutivi, con un forte rischio di problemi circolatori e malessere fisico.

Potete consultare le previsioni di MeteoSvizzera per i prossimi giorni rapidamente sulla nostra pagina specifica, cliccando qui.

Per maggiori informazioni su come affrontare questo periodo difficile di canicola, oltre all'elenco di suggerimenti che trovate in fondo all'articolo, potete consultare il portale apposito del canton Ticino, con tutte le informazioni necessarie.

Dopo il Sud delle Alpi anche la regione del Lemano passa al grado 4 di allerta canicola, per tutti i dettagli abbiamo tradotto il blog dei colleghi di @MeteoSuisse , buona lettura: https://t.co/KE1ygFPad1 pic.twitter.com/4eW1h3hMoz — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) August 20, 2023

Come comportarsi durante un periodo di canicola? Proteggersi dalla radiazione solare diretta (stare in luoghi ombreggiati, fare uso di un abbigliamento adatto, un copricapo, occhiali da sole, creme solari, ecc.).

Evitare gli sforzi fisici.

Assumere liquidi a sufficienza (almeno 1,5 litri al giorno), possibilmente non zuccherati.

Non consumare bevande alcoliche.

Rinfrescare il più possibile il corpo e gli edifici.

Arieggiare bene gli edifici, in particolare la notte.

Durante o dopo un’eventuale attività sportiva compensare la perdita di sali.

Mangiare cibi rinfrescanti.

Prendere contatto con le persone vicine (parenti, vicini di casa, …) che rientrano nelle categorie a rischio (in particolare gli anziani che sono soli e/o con malattie croniche) e assicurarsi che stiano bene e che seguano (e siano in grado di seguire) le raccomandazioni diramate.

Non lasciare persone o animali all’interno dell’auto. Mostra di più

SDA / pab