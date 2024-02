La consigliera nazionale, Sarah Wyss (PS/BS). Keystone

In seno all'esercito non vi è alcun «buco» finanziario, né sussistono problemi di liquidità. Lo ha affermato oggi davanti ai media la presidente della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale (CdF-N), Sarah Wyss (PS/BS). Per la CdF-N, la vicenda finisce qui.

Stando alla consigliera nazionale, il Dipartimento federale della difesa, rappresentato fra l'altro in commissione dalla «ministra» Viola Amherd e dal capo dell'esercito, Thomas Süssli, è stato in grado di dimostrare in maniera trasparente e credibile che in seno all'armata non ci sono problemi di ordine finanziario. Parlare di buco è stato un «errore».

Per questo non verranno intrapresi ulteriori passi da parte nostra, ha sottolineato. Unica critica: una comunicazione da parte del dipartimento della difesa problematica, in connessione specialmente con alcune dichiarazioni contraddittorie da parte di Amherd e Süssli che hanno generato fraintendimenti.

I contratti in corso possono essere onorati

Tutti i contratti posso essere onorati nel quadro dei crediti concessi, ha sostenuto la deputata, la quale ha ammesso che la materia è tuttavia assai complessa. Il fatto che il parlamento abbia deciso di fissare al 2035, invece del 2030, l'aumento delle spese per la truppa fino all'1% del PIL ha obbligato l'esercito a rivedere la sua pianificazione, solitamente a lungo termine, ciò che ha implicato la rinegoziazione di diversi contratti.

Il vice presidente della commissione, Jacques Nicolet (UDC/VD), ha ribadito che la decisione del parlamento di dicembre ha obbligato l'esercito a rivedere le proprie priorità. Tuttavia ci è stato assicurato che non sono stati assunti rischi e che i contratti in essere possono essere onorati.

Denuncia penale

Già nei giorni scorsi, lo stesso Süssli, assieme alla consigliera federale Amherd, aveva assicurato che l'armata poteva onorare le fatture per quest'anno e per i prossimi anni. Insomma, del «buco» finanziario di cui hanno parlato i media - si parla di 1,3 miliardi di franchi - dovuto a spese eccessive, non vi è traccia.

A tale riguardo, Wyss ha annunciato che la commissione ha deciso di sporgere denuncia penale per violazione del segreto d'ufficio in relazione a un documento interno dell'esercito finito nella mani dei media.

SDA