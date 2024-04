Neve fino a 500 metri a nord delle Alpi Nevicate fino in pianura a nord delle Alpi: mentre Berna stamattina si è risvegliata sotto un sottile manto bianco, a Zurigo le precipitazioni non sono state sufficienti per ricoprire il suolo. 18.04.2024

SDA

Stando a SRF Meteo in giornata potrebbe ancora nevicare, a seconda delle regioni già a partire dai 500 metri di quota.

MeteoSvizzera ricorda sul suo conto X (ex Twitter) in tedesco che ondate improvvise di freddo non sono inusuali in aprile.

Kaltlufteinbrüche im April hat es immer schon gegeben. Problematisch sind die frühen Warmperioden, die für eine sehr frühe Vegetationsentwicklung sorgen. #Spätfrost und #Schnee richten dann grössere Schäden an. Mehr dazu im #Meteoblog https://t.co/IW6wgr8h3J Foto: MeteomeldungApp pic.twitter.com/R3Dj1dyCxx — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) April 17, 2024

Ad essere problematico è però il fatto che quest'anno vi sono già stati periodi di caldo – appena lo scorso fine settimana ci si era avvicinati ai 30 gradi -, che hanno spinto la vegetazione a germogliare.

In casi del genere gelo e neve creano danni maggiori alle piante e ai fiori.

Ritorno della neve fino in pianura a Nord delle Alpi; il Sud, protetto dalla catena alpina, vedrà oggi tempo almeno in parte soleggiato con a tratti la presenza di banchi nuvolosi a media-alta quota. pic.twitter.com/CXlbGCFw55 — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) April 18, 2024

misc, ats