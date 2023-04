Berna valuta se partecipare alla task force per i fondi degli oligarchi russi

Le autorità svizzere stanno valutando se partecipare alla task force Keystone

Le autorità svizzere stanno valutando se aderire alla task force internazionale per rintracciare i fondi degli oligarchi russi.

Lo ha reso noto oggi, venerdì, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), confermando una richiesta in tal senso formulata dagli ambasciatori dei Paesi del G7, come riportato dalla «Handelszeitung».

«Il Consiglio federale è a conoscenza di una lettera firmata dai rappresentanti diplomatici di Francia, Italia, Germania, Stati Uniti, Canada, Giappone e Regno Unito sulla questione della task force Russian Elites, Proxies and Oligarchs (Repo)», ha precisato il DEFR.

Nella missiva, gli ambasciatori del G7 invitano il governo svizzero a collaborare maggiormente nella ricerca del denaro degli oligarchi. Il Consiglio federale non ha ancora discusso della lettera e l'ha trasmessa per una prima analisi al DEFR e alla Segreteria di Stato dell'economia (Seco), responsabile per le sanzioni.

La Svizzera è da tempo sotto pressione affinché collabori maggiormente in questo ambito. L'ambasciatore degli Stati Uniti a Berna, Scott Miller, aveva per esempio criticato a metà marzo sulla «Neue Zürcher Zeitung» le lungaggini in materia di cooperazione con la Svizzera sulle sanzioni alla Russia. A suo avviso la Confederazione potrebbe bloccare dai 50 ai 100 miliardi di franchi di beni russi, oltre ai 7,75 miliardi attualmente congelati.

ats