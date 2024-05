Parla per la prima volta il docente gay che ha perso il lavoro per colpa dei genitori

La separazione è dovuta alle pressioni dei genitori: l'insegnante avrà un nuovo lavoro a partire dall'estate. PantherMedia / Erika Eros

Circa quindici giorni fa è stato reso pubblico che un insegnante gay ha perso il lavoro a Pfäffikon, nel Canton Zurigo, a causa delle pressioni dei suoi genitori. Il docente si è espresso pubblicamente per la prima volta.

La vicenda dell'insegnante gay di scuola elementare Daniel Brunner*, che è stato preso di mira nella scuola Obermatt di Pfäffikon ed è stato costretto a dimettersi, ha scatenato un'ondata di solidarietà.

Due settimane dopo che il suo caso è diventato pubblico, il diretto interessato per la prima volta parla apertamente delle reazioni alla sua storia.

«È molto importante per me ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto e solidarizzato con i loro commenti, lettere e azioni. Significa molto per me», ha dichiarato in un'intervista al quotidiano «Tages-Anzeiger». Brunner dice di sentirsi sostenuto e toccato dalla compassione di migliaia di persone.

L'attenzione dei media per il suo caso ha suscitato dibattiti su temi quali la diversità nelle scuole, i contenuti dei programmi scolastici, il coinvolgimento dei genitori, il ruolo degli insegnanti e le condizioni di lavoro nelle scuole. Brunner afferma: «Sono orgoglioso di aver innescato qualcosa di più grande».

Tuttavia la sua principale preoccupazione rimane la situazione nella scuola di Pfäffikon ed è lieto che l'amministrazione scolastica abbia annunciato che indagherà sugli incidenti. «Questo è particolarmente importante per i miei amici della scuola».

Nuovo incarico dopo le vacanze estive

Sebbene il consiglio e la direzione della scuola gli attribuiscano una parte di responsabilità per la fine del suo rapporto di lavoro, Brunner la prende con filosofia. Lo considera un approccio difensivo. «Io, invece, sono una persona impegnata che nomina i problemi per nome e cerca soluzioni invece di nasconderli sotto il tappeto».

Nonostante le sfide affrontate durante la vicenda, il suo amore per la professione di insegnante rimane incrollabile, sottolinea il Tages-Anzeiger. Dopo le vacanze estive assumerà un nuovo incarico in un'altra scuola. «Amo il mio lavoro. E non permetterò a nessuno di rovinare questo amore».

* Nome di fantasia