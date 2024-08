Inizio di giornata uggioso sul praticello del Grütli Keystone

Alcune centinaia di persone si sono date appuntamento oggi, malgrado la pioggia, sul praticello del Grütli (UR) per celebrare la festa nazionale. Il tema della giornata erano le soluzioni per colmare il fossato tra città e campagna.

Secondo la Società svizzera di utilità pubblica (SSUP), organizzatrice dell'evento, le relazioni tra queste due parti del Paese sono caratterizzate da molte più affinità che differenze. Oltretutto devono affrontare sfide simili.

Invitati al Grütli per l'occasione, l'Unione delle città svizzere (UCS) e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) hanno presentato i progetti realizzati negli ultimi decenni per promuovere le città e le regioni.

Quest'anno non erano attesi consiglieri federali sul praticello. Il discorso ufficiale è stato tenuto dal presidente della SSUP Anders Stockholm, che è anche sindaco di Frauenfeld e presidente dell'UCS.

