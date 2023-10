Jon Pult, il consigliere nazionale grigione che aspira al Consiglio federale. Keystone

Nel corso di una riunione straordinaria tenutasi stamane a Coira, la sezione grigione del Partito socialista ha nominato all'unanimità il consigliere nazionale Jon Pult quale candidato alla successione in Consiglio federale del dimissionario Alain Berset.

Pult, 39 anni, è il più giovane candidato in lizza per il posto dell'attuale presidente della Confederazione che lascerà la carica a fine dicembre.

Per l'occasione, nella sala dell'hotel Waldhaus di Coira si sono dati appuntamento stamane circa 70 membri del partito, ha detto a Keystone-ATS il segretario del PS, Joshua Verhoeven.

Pult ha annunciato l'intenzione di correre per il governo lo scorso 2 di ottobre durante un incontro coi media a Berna. Per l'occasione aveva affermato che le principali sfide del Paese sono la riforma del sistema sanitario – che andrà condotta senza ridurre le prestazioni – , la politica climatica e le relazioni con l'Europa.

Ecco i cinque candidati

Sono cinque finora le personalità politiche che si sono candidate per il Consiglio federale al posto di Berset: accanto a Pult, si sono annunciati il consigliere nazionale Roger Nordmann (VD), il consigliere agli Stati Daniel Jositsch (ZH), il consigliere di stato Beat Jans (BS) e il consigliere nazionale Matthias Aebischer (BE).

In precedenza si era messo a disposizione anche il consigliere nazionale Mustafa Atici (BS). Il basilese ha però ritirato la propria candidatura a favore di quella di Jans, che a suo dire ha maggiori chance delle sue di essere eletto nell'esecutivo federale.

Una commissione di selezione del PS valuterà le candidature fino al 4 novembre. I candidati scelti verranno annunciati il 25 novembre. I designati si dovranno in seguito presentare a partito e popolazione in occasione di quattro audizioni pubbliche, che si svolgeranno a Ginevra il 6 novembre, a Bienne (BE) l'8 novembre, a Olten (SO) il 9 novembre e a Sciaffusa il 14 novembre

