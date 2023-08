Il consigliere nazionale Baptiste Hurni ha rilanciato l'idea di una cassa malattia pubblica. Keystone

Il PS ci riprova: nove anni dopo il rifiuto popolare dell'iniziativa per una cassa malattia pubblica, oggi, sabato, i delegati riunitisi a Bienne (BE) hanno incaricato la direzione del partito di studiare il lancio di una nuova iniziativa.

I tempi in cui i premi dell'assicurazione sanitaria rappresentavano una «quota sopportabile del bilancio di una famiglia media» sono finiti, stando a una mozione del consigliere nazionale Baptiste Hurni (NE), che i delegati hanno adottato all'unanimità. L'assicurazione rappresenta una voce di spesa per le famiglie sempre più onerosa.

Contemporaneamente, ha aggiunto Hurni, l'andamento dei salari – soprattutto per chi ha un reddito basso – è andato nella direzione opposta. Pertanto, è necessaria a suo parere una «riforma radicale del sistema attuale», che ponga fine a una «malsana libera concorrenza nel sistema sanitario» e all'influenza delle lobby.

L'iniziativa sognata dai sostenitori della mozione dovrebbe obbligare ogni cantone ad istituire una propria cassa malattia pubblica inserita in una struttura nazionale.

Più inclusione e degli alloggi accessibili

In precedenza, i delegati del PS hanno votato all'unanimità a favore dell'iniziativa detta di inclusione. La proposta di modifica costituzionale promossa dalle organizzazioni di persone con handicap chiede di garantire l'uguaglianza, l'autodeterminazione e la partecipazione dei disabili alla vita politica, sociale ed economica. Il comitato d'iniziativa ha tempo fino al 25 ottobre per raccogliere le firme necessarie.

Sempre nel corso del congresso odierno, i delegati hanno anche adottato una risoluzione per una politica dell'alloggio più equa. Per l'ex presidente di Gioventù socialista, Ronja Jansen, la gente non dovrebbe essere costretta a vendere la camicia per beneficiare di un diritto fondamentale come l'alloggio.

Nel corso del dibattito, i membri del PS hanno dichiarato che non solo lanceranno il referendum contro ulteriori peggioramenti della protezione degli affittuari ma, al contrario, sosterranno l'iniziativa popolare delle associazioni degli inquilini per rafforzare la protezione dei locatari. Per il PS, va posto un freno alle pigioni abusive. Inoltre, va favorita la costruzione di alloggi a pigione moderata.

cp, ats