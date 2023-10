A Ginevra, Mauro Poggia (Mouvement citoyens genevois, un movimento regionalista, per molti versi simile alla Lega in Ticino), già consigliere di Stato, è in testa nella competizione elettorale sulla base dello spoglio del voto per corrispondenza utilizzato da quasi il 95% degli elettori. Keystone

A quasi due ore dalla chiusura dei seggi, la situazione relativa al nuovo Consiglio degli Stati appare ancora fluida dato che nella stragrande maggioranza dei Cantoni lo spoglio è solo parziale.

I Verdi rischiano di perdere il seggio conquistato quattro anni fa a Neuchâtel. Secondo i risultati in quattordici dei 27 comuni, la «senatrice» uscente Céline Vara cederebbe il suo seggio al PS.

Secondo i dati provvisori, gli uscenti sono in buona posizione per essere rieletti. Ad esempio, stando a una proiezione delle 12.55, Daniel Jositsch (PS) continuerà a sedere nella Camera dei Cantoni per Zurigo. Il consigliere nazionale Gregor Rutz (UDC) è secondo, in netto vantaggio sugli altri candidati. Tuttavia, non raggiunge la maggioranza assoluta. L'altro zurighese uscente, Ruedi Noser, non si è ricandidato.

Nei Grigioni, gli uscenti Stefan Engler (Alleanza del Centro) e Martin Schmid (PLR) appaiono in grado di riconfermare la loro presenza al Consiglio degli Stati. Sono nettamente in testa per numero di suffragi dopo i risultati scrutinati in 89 dei 101 Comuni.

La socialista Eva Herzog rappresenterà il Cantone di Basilea Città al Consiglio degli Stati, dove dispone di un unico seggio, anche nei prossimi quattro anni. La «senatrice», già responsabile del Dipartimento cantonale delle finanze, risulta nettamente davanti agli altri candidati dopo lo spoglio dei voti per corrispondenza e supera agevolmente la maggioranza assoluta.

I risultati di Basilea Campagna, che pure dispone di un'unica poltrona nella Camera dei Cantoni, sono ancora poco significativi. L'uscente Maya Graf (Verdi) è chiaramente davanti.

Secondo risultati molto provvisori, nel canton Vaud guidano la competizione elettorale in un testa a testa il consigliere nazionale uscente e presidente dell'Unione sindacale svizzera (USS) Pierre-Yves Maillard (PS) e l'ex consigliere di Stato Pascal Broulis (PLR). Seguono, molto distanziati, il consigliere nazionale Michael Buffat (UDC) e Raphaël Mahaim (Verdi).

A Ginevra, Mauro Poggia (Mouvement citoyens genevois, un movimento regionalista, per molti versi simile alla Lega in Ticino), già consigliere di Stato, è in testa nella competizione elettorale sulla base dello spoglio del voto per corrispondenza utilizzato da quasi il 95% degli elettori. Ha un vantaggio di circa 2000 voti sui «senatori» uscenti Carlo Sommaruga (PS) e Lisa Mazzone (Verdi). Céline Amaudruz (UDC) è quarta, a oltre 7800 voti da Mazzone.

Stando ai risultati di 139 dei 198 comuni argoviesi, il «senatore» uscente, presidente del PLR nazionale, Thierry Burkart ha raccolto nettamente più consensi di tutti i suoi sfidanti. Allo stato attuale, è l'unico a superare la maggioranza assoluta. Seguono nella graduatoria i consiglieri nazionale uscenti Benjamin Giezendanner (UDC) e, più distanziata, Gabriela Suter (PS).

Ancora molto provvisoria la situazione in Turgovia, dove lo spoglio è completato in soli 24 degli 80 comuni. Gli uscenti Brigitte Häberli (Centro) e Jakob Stark (UDC) hanno raccolto nettamente più suffragi degli sfidanti.

Nelle elezioni di Soletta per il Consiglio degli Stati, l'uscente Pirmin Bischof (centro) è rieletto, secondo i risultati provvisori. È in vantaggio su Christian Imark (UDC). Sono stati scrutinati 73 comuni su 107.

I primi risultati per il Consiglio degli Stati a Friburgo vedono in testa l'uscente Isabelle Chassot (Centro), davanti al consigliere nazionale uscente Pierre-André Page (UDC) e a Johanna Gapany (PLR), che attualmente siede alla Camera dei cantoni con Chassot. I risultati riguardano 69 Comuni su un totale di 126.

Ci sono anche risultati definitivi. Come ampiamente previsto, l'uscente Hans Wicki, liberale radicale, si è imposto nella competizione elettorale per l'unico seggio di Nidvaldo al Consiglio degli Stati. E in Appenzello esterno è stato rieletto Andrea Caroni, pure del PLR.

In Appenzello Interno e Obvaldo l'elezione era già cosa fatta prima della giornata odierna. Alla Camera dei Cantoni siederanno due esponenti del Centro, Daniel Fässler e Erich Ettlin.

ns, ats