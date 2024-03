Vladimir Putin. sda

Dopo il suo trionfo, senza sorprese, alle elezioni in Russia, Vladimir Putin potrà continuare a governare il suo Paese fino al 2030. Un regno da record? Non proprio: alcuni politici svizzeri sono rimasti al potere più a lungo.

gbi gbi

Hai fretta? blue News riassume per te Avendo vinto le controverse elezioni presidenziali in Russia, Vladimir Putin può continuare a governare fino al 2030.

Se il 71enne completerà interamente il suo prossimo mandato, sarà stato presidente russo per ben 26 anni. Se si include anche il periodo trascorso come primo ministro, si arriva a 31 anni.

I commentatori stanno già facendo paragoni con la sovrana russa di lungo corso Caterina la Grande.

Ma anche altri Paesi hanno esempi di presidenti e capi di Governo che sono rimasti in carica molto tempo. Tra questi ci sono anche alcuni consiglieri federali. Mostra di più

La giovane generazione russa non ha mai visto altro: a capo del Cremlino, per loro, siede da sempre Vladimir Putin. L'ex uomo del KGB è infatti al comando del destino del Paese dal 2000, quando è diventato presidente. Solo tra il 2008 e il 2012 è passato brevemente in secondo piano, almeno in apparenza, assumendo il ruolo di primo ministro.

Con la recente vittoria alle elezioni presidenziali, criticate a livello internazionale per la loro scarsa libertà, Putin si è assicurato il suo quinto mandato. Il 71enne, se la sua salute glielo permetterà, potrà quindi governare fino al 2030. In questo modo si assicurerà ben 26 anni a capo del Paese.

Si tratta del regno russo più lungo dai tempi di Caterina la Grande, nel XVIII secolo. In teoria, Putin potrebbe anche aggiungere un sesto mandato nel 2030.

Ma non andiamo oltre, per il momento. Restiamo sui 26 anni di presidenza, che avrà accumulato alla fine del suo nuovo mandato. Alcuni ne calcolano addirittura 31, se si include il periodo che ha svolto nel ruolo di premier. Si tratta di numeri importanti, anche al di fuori della storia del Paese. Ma non sono però sufficienti per battere il record che c'è in Svizzera.

Sulle orme di Stalin

Ma, prima di tutto, occupiamoci dei predecessori di Putin. Boris Eltsin, che nel 1999 nominò primo ministro un ancora sconosciuto Vladimir Vladimirovich Putin, è stato presidente per otto anni (1991-1999). Mikhail Gorbaciov, il primo presidente dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ha trascorso sei anni a capo dello Stato (1985-1991), mentre il dittatore sovietico Josef Stalin è stato in carica per 29 anni (1924-1953).

I sostenitori del Partito Comunista Russo sono scesi in piazza nel 2019 con i ritratti di Joseph Stalin. (immagine d'archivio) Kohl e Berlusconi già doppiati Keystone

Kohl e Berlusconi già doppiati

Putin ha superato da tempo altri governanti europei di lungo corso. Helmut Kohl, il «cancelliere eterno», è stato a capo dell'Esecutivo tedesco per un totale di 16 anni (1982-1998). Lo stesso numero è però stato raggiunto anche da Angela Merkel (2005-2021).

La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro del 2019. (Foto d'archivio) Keystone

Quello che potrebbe invece sorprendere è che Silvio Berlusconi ha trascorso solo nove anni come primo ministro in Italia, ma distribuiti in quattro mandati tra il 1994 e il 2011. Il Cavaliere ha quindi tenuto in sospeso il Paese per diversi decenni.

Uno stretto confidente di Putin, Alexander Lukashenko, è al potere da qualche anno in più rispetto al suo collega del Cremlino: è infatti a capo della Bielorussia dal 1994 ed è ora al suo sesto mandato. L'«ultimo dittatore d'Europa» festeggia dunque quest'anno i 30 anni da presidente senza interruzioni.

Anche Robert Mugabe ha tenuto le redini più a lungo di Putin: nel 1980 ha guidato lo Zimbabwe all'indipendenza dalla Gran Bretagna ed è stato primo ministro del Paese africano fino al 1987. Ha poi ricoperto la carica di presidente per altri 30 anni, fino al 2017.

Alcuni consiglieri federali sono rimasti in carica più a lungo

Putin, con i suoi 26 anni in carica, in Svizzera sarebbe già nella fascia di chi è stato al potere da più tempo. In media, infatti, i consiglieri federali restano in carica circa dieci anni. Ma ci sono anche delle importanti eccezioni.

Karl Schenk è stato il membro del Consiglio federale più longevo. Il politico del PLR è stato membro del Governo svizzero dal 1863 al 1895, vale a dire ben 32 anni. Il mandato record del politico bernese si è concluso con un incidente mortale: il 71enne è stato investito da una carrozza. Stando a un'analisi della SRF, Schenk è stato per sei volte presidente della Confederazione e il suo più grande successo politico è stato il lancio della ferrovia del Gottardo.

Altri consiglieri federali particolarmente longevi sono stati Adolf Deucher, che ha trascorso 29 anni in Consiglio federale (1883-1912). E anche il deputato turgoviese del PLR è morto in carica.

Il terzo detentore del record è il ticinese Giuseppe Motta, che ha fatto parte dell'Esecutivo elvetico per il Partito popolare conservatore per 28 anni e, come ricorda anche in questo caso la SRF, anche lui è morto durante il suo mandato (1912-1940) a causa di diversi ictus.

Tutti loro sono dunque stati in carica per più tempo di Vladimir Putin. Ma non si può comunque equiparare lo stile di governo di un consigliere federale a quello dell'autocrate russo.

Questi uomini hanno fatto parte del Consiglio federale a lungo Giuseppe Motta è il terzo consigliere federale più longevo: come rappresentante del Partito cattolico-conservatore svizzero, il ticinese è stato membro del Governo dal 1912 fino alla sua morte nel 1940. Ossia per 28 anni. Immagine: Keystone/Photopress-Archiv/Str Anche Adolf Deucher è uno dei consiglieri federali da record: il rappresentante del PLR di Turgovia è stato in carica dal 1883 fino alla sua morte nel 1912, ossia per 29 anni. Immagine: PD Con i suoi 32 anni, tuttavia, Karl Schenk è stato il consigliere federale più longevo. Fu membro del Governo dal 1863 fino alla sua morte, avvenuta nel 1895. Immagine: Keystone/Photopress-Archiv/Str Questi uomini hanno fatto parte del Consiglio federale a lungo Giuseppe Motta è il terzo consigliere federale più longevo: come rappresentante del Partito cattolico-conservatore svizzero, il ticinese è stato membro del Governo dal 1912 fino alla sua morte nel 1940. Ossia per 28 anni. Immagine: Keystone/Photopress-Archiv/Str Anche Adolf Deucher è uno dei consiglieri federali da record: il rappresentante del PLR di Turgovia è stato in carica dal 1883 fino alla sua morte nel 1912, ossia per 29 anni. Immagine: PD Con i suoi 32 anni, tuttavia, Karl Schenk è stato il consigliere federale più longevo. Fu membro del Governo dal 1863 fino alla sua morte, avvenuta nel 1895. Immagine: Keystone/Photopress-Archiv/Str

Una curiosità: nel 2000, quando Putin si insediò per la prima volta al Cremlino come presidente, il Consiglio federale era così composto: Adolf Ogi (UDC), Joseph Deiss (l'allora PPD), Ruth Metzler (PPD), Ruth Dreifuss (PS), Pascal Couchepin (PLR), Moritz Leuenberger (PS) e Kaspar Villiger (PLR).

La foto ufficiale del Consiglio federale di quell'anno non lascia dubbi su quanto tempo sia passato.

Il Consiglio federale nel 2000: nella fila posteriore Joseph Deiss, Ruth Metzler e la cancelliera Annemarie Huber-Hotz; nella fila centrale Ruth Dreifuss e Pascal Couchepin, mentre nella fila anteriore Moritz Leuenberger, il presidente della Confederazione Adolf Ogi e Kaspar Villiger. Keystone/Handout Bundeskanzlei/Masato Yoloyam

Nessuna possibilità contro un altro

Uno su tutti, però, che Putin non riuscirà sicuramente a superare in termini di lunghezza del tempo trascorso a capo del Paese è Kim Il Sung, che ha governato la Corea del Nord dalla sua fondazione nel 1948 fino alla sua morte nel 1994, vale a dire ben 46 anni.

Il dittatore e nonno dell'attuale sovrano Kim Jong Un è poi stato dichiarato «presidente eterno» della Nazione dopo la sua morte e continua quindi a governare, almeno in teoria.