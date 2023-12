I candidati socialisti alla successione di Alain Berset in governo, Jon Pult e Beat Jans, sono eleggibili.

Corina Gredig, in un'immagine d'archivio. KEYSTONE

Lo ha affermato stasera la capogruppo dei Verdi liberali (PVL, 11 membri), Corina Gredig (ZH), sottolineando che alla rielezione di Ignazio Cassis (PLR) il suo gruppo dividerà i propri voti fra il «ministro» degli esteri in carica e il candidato dei Verdi, Gerhard Andrey.

In merito ai due candidati PS, Gredig ha detto che il suo gruppo non intende formulare raccomandazioni di voto: insomma, Pult e Jans sono entrambi eleggibili.

Circa il posto di cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi del PVL rappresenta secondo il gruppo un eccellente candidato che ha tutte le carte in regola per svolgere in maniera eccellente questo incarico (Rossi è attualmente vice-cancelliere assieme a André Simonazzi).

In generale, ha affermato Gredig, la composizione attuale del Consiglio federale deve tenere conto degli equilibri politici nel Paese.

Col 14,3% dei voti ottenuti alle ultime elezioni federali e i suoi due seggi nell'esecutivo – ossia il 30% – il PLR è sovra-rappresentato. Secondo Gredig il centro politico in seno al governo va rafforzato a medio termine.

cp, ats