Lasciata la carica di negoziatrice, Livia Leu diventerà ambasciatrice elvetica a Berlino. Keystone

Livia Leu, negoziatrice capo della Confederazione con l'Unione Europea (UE) che a fine mese lascerà l'incarico, traccia un bilancio positivo dei suoi colloqui con Bruxelles. «Siamo in una posizione diversa e migliore rispetto a tre anni fa», afferma in un'intervista.

Dopo che il Consiglio federale ha interrotto i negoziati sull'accordo quadro nel maggio 2021, si è privilegiato un approccio a pacchetti. Dopo dieci cicli di colloqui esplorativi e una trentina di riunioni tecniche, il governo elvetico ha adottato prima della pausa estiva le grandi linee di un mandato negoziale, dichiara la Segretaria di Stato agli affari esteri in un'intervista pubblicata oggi da Le Temps e dai giornali in lingua tedesca del gruppo Tamedia. «È un passo molto importante verso i negoziati».

I cantoni non sono più reticenti come un tempo e l'associazione imprenditoriale économiesuisse appoggia l'operato della diplomazia elvetica, aggiunge Leu. «I sindacati sono forse un po' più aggressivi nelle loro richieste – è il loro lavoro – ma le cose sono cambiate».

La Segretaria di Stato si dice «cautamente ottimista» per il futuro. «Siamo riusciti a gettare le basi per un futuro pacchetto negoziale che va oltre le questioni istituzionali e che ci permette di sviluppare la via bilaterale».

È tempo di cambiamenti

Il fatto che il Consiglio federale non renda pubblici gli elementi chiave del mandato negoziale è una questione di tattica, afferma Leu. «L'UE pubblica sempre i suoi mandati negoziali. Noi, in quanto piccolo partner, non lo facciamo. Mineremmo la nostra stessa posizione se mostrassimo fin dall'inizio dove possiamo essere flessibili».

Nell'intervista la diplomatica 62enne smentisce l'idea che abbia lasciato il suo incarico di negoziatore a causa di disaccordi con il ministro degli esteri Ignazio Cassis. «Io e il consigliere federale Cassis abbiamo discusso molto, è vero, ma sempre con comprensione e rispetto reciproci».

Spiega di aver avuto la scelta tra cambiare lavoro o continuare a lavorare al dossier europeo per altri tre o quattro anni. «Ho ritenuto che fosse il momento giusto per cambiare, anche per quanto riguarda il dossier europeo». Dopo l'annuncio della sua rinuncia a restare a capo dell'equipe negoziale, Livia Leu è stata nominata ambasciatrice svizzera a Berlino.

ats