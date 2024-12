Il volo Bucarest-Zurigo è dovuto atterrare lunedì scorso a Graz per la presenza di fumo nel cockpit e in cabina. (foto simbolica) Keystone

La procura locale ha aperto un'inchiesta, ipotizzando il reato di lesioni personali colpose, in merito all'atterraggio di emergenza di un aereo Swiss a Graz, in Austria, risalente al 23 dicembre.

Keystone-SDA, bt, ats SDA

A una settimana dai fatti, un membro del personale di cabina si trova tuttora in ospedale in condizioni critiche.

L'inchiesta serve a chiarire le cause dell'incidente, ha dichiarato lunedì un portavoce del pubblico ministero della città austriaca all'agenzia di stampa «APA».

Un esperto dovrà determinare perché il velivolo, decollato da Bucarest e diretto a Zurigo, ha prodotto così tanto fumo da rendere necessaria l'interruzione del volo.

Ancora ospedalizzato un membro dell'equipaggio

Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, il membro dell'equipaggio gravemente ferito è ancora in terapia intensiva. I suoi famigliari sono giunti sul posto per stargli vicino. Un suo collega, a sua volta inizialmente ricoverato a Graz, ha invece potuto lasciare l'ospedale.

L'episodio ha visto coinvolto un Airbus A220-300 della compagnia elvetica, con a bordo 74 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio. L'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio imprevisto per problemi al motore e una fuoriuscita di fumo sia nel cockpit che in cabina.

Una volta a terra, gli occupanti sono stati sfollati attraverso gli scivoli di emergenza. Il personale e dodici passeggeri hanno dovuto ricevere cure mediche.

Restano le incertezze

La causa esatta dell'incidente non è ancora stata rivelata. Gli Airbus A220 hanno ripetutamente manifestato problemi ai motori, con l'espulsione di parte dei propulsori verso l'esterno a seguito di malfunzionamenti. Proprio per questo, Swiss in passato ha bloccato temporaneamente a terra la sua flotta.

Tuttavia, il vettore ha definito il modello un aereo sicuro, con i motori Pratt & Whitney che hanno accumulato oltre 36 milioni di ore di volo in tutto il mondo da quando sono entrati in servizio. La compagnia continuerà quindi a operare collegamenti con gli A220.