Temperature miti hanno caratterizzato il Natale di Berna. (Immagine d'archivio). Keystone

Se temperature record sono state recentemente raggiunte in Ticino, con oltre 20 gradi in alcune zone, è ora il turno del nord delle Alpi, dove si sono battuti primati per il giorno di Natale. È il caso di Berna.

La colonnina di mercurio ha raggiunto i 13,5 gradi nella città federale, un dato superiore al precedente record: i 12 gradi del Natale 2021. Si tratta del valore più alto dalle misurazioni iniziate nel 1864, rende noto Meteonews sul suo blog.

Record si sono registrati anche in altre località sparse a nord delle Alpi, come ad esempio a Payerne (VD, 14°). In altri luoghi non si sono infranti primati, ma la situazione è risultata comunque decisamente mite. A Posieux (FR) ci sono stati 14,4 gradi, a Ginevra 13,5 e a Delémont 12,9.

Il clima continuerà ad essere piuttosto caldo in questa ultima settimana dell'anno, secondo Meteonews. Mercoledì l'isoterma di zero gradi salirà fra i 3200 e i 3400 metri.

hl, ats