Nessun aereo ha potuto decollare dall'aeroporto di Zurigo per diverse ore a causa di problemi tecnici di Skyguide.

Sven Ziegler / ATS Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Venerdì pomeriggio Skyguide ha riscontrato problemi informatici che hanno impedito il decollo degli aerei dall'aeroporto di Zurigo.

Lo scalo conferma i problemi.

Venerdì pomeriggio Skyguide ha avuto problemi informatici che hanno impedito tutti i decolli dall'aeroporto di Zurigo tra le 15.00 e le 16.30.

«Mancano dati importanti nei piani di volo», aveva dichiarato a «20 Minuten» un portavoce di Skyguide. Per quanto riguarda gli atterraggi, essi sono stati ridotti del 50%. Di conseguenza, un aereo su due è stato costretto a girare in aria fino a quando non riceveva il permesso di atterrare.

La causa è ancora sconosciuta. Si prevedono chiaramente forti ritardi nei voli.

Gli aerei, come detto, hanno ripreso a decollare a partire dalle 16.30 circa, ma non si sa quanti aerei e passeggeri sono stati interessati dalla misura e se tutti i voli sono stati riprogrammati.

Non è il primo problema tecnico

Negli ultimi mesi Skyguide ha avuto ripetuti incidenti tecnici. Il 18 febbraio, ad esempio, all'aeroporto di Zurigo non è stato possibile decollare per 10 minuti a causa di un temporaneo rallentamento del server.

Anche il 30 ottobre 2023 gli aerei non sono potuti decollare per due ore a causa, sempre, di problemi tecnici.

L'incidente più grave si è verificato nel giugno del 2022, quando i sistemi tecnici di Skyguide si sono bloccati. Lo spazio aereo sopra la Svizzera, di conseguenza, è stato completamente chiuso per cinque ore.