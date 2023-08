Il deus ex machina dell'UDC Christoph Blocher. Keystone

L'ex consigliere federale dell'UDC Christoph Blocher sta sostenendo la campagna elettorale del partito in vista delle federali di ottobre con circa 550'000 franchi.

Lo ha dichiarato oggi il diretto interessato alla trasmissione della televisione svizzerotedesca SRF «Rundschau».

Blocher ha affermato di non essere sicuro dell'importo esatto e di non sapere se sia il maggior donatore del partito. L'82enne ha sottolineato che non si tratta di un investimento nell'UDC in quanto tale, ma del finanziamento di singole campagne.

Il tema è inevitabilmente d'attualità. I Verdi hanno annunciato il mese scorso di aver ricevuto la più grande donazione singola della loro storia per mano di Carmita Burkard Kroeber, ereditiera della famiglia fondatrice dell'azienda di materiali da costruzione Sika, che ha versato un milione di franchi. Con questa somma, è stato possibile raddoppiare il budget per la campagna elettorale, ha detto il presidente del partito ecologista Balthasar Glättli.

Dal canto suo, l'Alleanza del Centro incassa donazioni per circa due milioni di franchi all'anno, ha svelato la granconsigliera zurighese e vicepresidente del partito Yvonne Bürgin. Metà sono piccoli importi, mentre l'altra proviene da aziende, ha dichiarato a «Rundschau». Nel 2022, la più generosa è stata Credit Suisse, che ha stanziato 189'000 franchi.

In seguito alla nuova regolamentazione in materia di trasparenza, per la prima volta i partiti rappresentati alle Camere federali dovranno pubblicare tutte queste cifre. Per quel che riguarda l'anno elettorale 2023 saranno divulgate nel prossimo giugno. In particolare, andranno forniti i dettagli relativi alle entrate superiori ai 15'000 franchi.

bt, ats