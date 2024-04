Una villa sul Lago di Zurigo infastidisce i vicini, che si oppongono

Questa villa in riva al lago di Zurigo a Lachen, nel Canton Svitto, sta attualmente suscitando molte discussioni tra i residenti. Google Maps

Un imprenditore sta progettando di costruire una nuova villa sul Lago di Zurigo, a Lachen, nel Canton Svitto. I vicini però si oppongono: secondo loro l'immobile attuale non dovrebbe nemmeno esistere.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Il nuovo progetto edilizio di un imprenditore a Lachen, nel Canton Svitto, ha suscitato l'irritazione dei vicini.

Il pomo della discordia è che la villa sul Lago di Zurigo si trova fuori dalla zona di costruzione.

Attualmente sono in corso presso le autorità le procedure di approvazione dell'edificio. Mostra di più

A Lachen, nel Canton Svitto, direttamente sul Lago di Zurigo, si trova una grande villa con accesso privato al lago e cabina balneare sulla riva. Il suo proprietario, un imprenditore, sta progettando una nuova costruzione, ma ha incontrato la resistenza dei vicini, come riporta il «Blick». Il motivo è che, secondo loro, la casa non dovrebbe né esistere né essere ampliata.

L'edificio è evidentemente fuori dalla zona di costruzione. Quando è stato edificato, negli anni '90, le autorità lasciarono che il proprietario della struttura facesse ciò che desiderava.

Secondo l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), le licenze edilizie al di fuori delle zone edificabili sono soggette a requisiti severi. Una nuova costruzione in una cosiddetta zona non edificabile deve prima essere approvata dall'autorità cantonale competente.

«Ha raggiunto proporzioni tali che lo trovo quasi audace», ha detto al «Blick» un vicino. Lui stesso voleva trasformare un locale della sua casa per gli attrezzi da giardinaggio in uno spazio abitativo, ma ha ricevuto un rifiuto da parte del Cantone. Insieme a un altro vicino si difende quindi dai nuovi piani edilizi sostenendo che: «Vale l’uguaglianza davanti alla legge».

Il proprietario della villa non ha voluto commentare la vicenda con il quotidiano svizzero. La Sezione per lo sviluppo territoriale del Canton Svitto conferma che la procedura di approvazione per la costruzione è attualmente pendente.

Il termine per opporsi è scaduto di recente. Affair à suivre.