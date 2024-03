Isleten sul lago di Uri Samih Sawiris ha ridotto il suo progetto di un porto sul Lago dei Quattro Cantoni. (Immagine d'archivio). Immagine: sda Il porto turistico sulla penisola di Isleten, sul lago di Uri, per ora esiste solo come elaborazione informatica. Molti abitanti di Uri sono risentiti del progetto del miliardario Samih Sawiris. Immagine: Isen AG Una panoramica del sito dell'ex fabbrica di esplosivi Cheddite sulla penisola di Isleten, sul lago di Uri. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Il porto attuale per arrivare sulla penisola con le barche. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Uno dei vecchi edifici della ex fabbrica di esplosivi. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Questa foto della riva della penisola è stata scattata il 10 febbraio 2022. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Ovviamente la penisola è raggiungibile anche grazie alla strada cantonale. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Un annesso lacustre esistente sul sito dell'ex fabbrica di esplosivi Cheddite sulla penisola di Isleten, sul lago di Uri. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Il sito è già di proprietà di Samih Sawiris, che sta progettando un porto turistico con un ormeggio, ristoranti, un hotel e circa 100 appartamenti. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Una vista aerea di un pezzo della penisola dove l'investitore egiziano spera di costruire residenze di lusso per turisti. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Isleten sul lago di Uri Samih Sawiris ha ridotto il suo progetto di un porto sul Lago dei Quattro Cantoni. (Immagine d'archivio). Immagine: sda Il porto turistico sulla penisola di Isleten, sul lago di Uri, per ora esiste solo come elaborazione informatica. Molti abitanti di Uri sono risentiti del progetto del miliardario Samih Sawiris. Immagine: Isen AG Una panoramica del sito dell'ex fabbrica di esplosivi Cheddite sulla penisola di Isleten, sul lago di Uri. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Il porto attuale per arrivare sulla penisola con le barche. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Uno dei vecchi edifici della ex fabbrica di esplosivi. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Questa foto della riva della penisola è stata scattata il 10 febbraio 2022. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Ovviamente la penisola è raggiungibile anche grazie alla strada cantonale. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Un annesso lacustre esistente sul sito dell'ex fabbrica di esplosivi Cheddite sulla penisola di Isleten, sul lago di Uri. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Il sito è già di proprietà di Samih Sawiris, che sta progettando un porto turistico con un ormeggio, ristoranti, un hotel e circa 100 appartamenti. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler Una vista aerea di un pezzo della penisola dove l'investitore egiziano spera di costruire residenze di lusso per turisti. Immagine: KEYSTONE/Urs Flueeler

L'investitore egiziano Samih Sawiris ha rivisto al ribasso l'idea del porto turistico sul lago dei Quattro Cantoni a Isleten, nel Canton Uri. I Verdi avevano lanciato un'iniziativa contro il progetto iniziale per impedire le costruzioni.

Il perimetro totale del nuovo progetto è di 37'000 metri quadrati, ovvero il 30% in meno rispetto all'idea iniziale, ha indicato oggi il Governo urano in occasione di una conferenza stampa proprio a Isleten.

Con il nuovo progetto ci sarà maggior spazio per la rinaturazione del sito, così come per l'accesso al lago per i bagnanti e gli sport acquatici.

Rimane prevista la costruzione di un hotel da 50 camere, di un centinaio di appartamenti e di sette bungalow.

Forte opposizione dei Verdi

Sawiris è proprietario del sito industriale in disuso, dove per oltre cento anni è stata attiva la ex fabbrica Cheddite che ha prodotto esplosivi per la galleria ferroviaria del San Gottardo.

Isleten si trova tra Seedorf e Bauen, sulla riva sinistra del Lago di Uri.

Nel 2023 i Verdi si sono mobilitati contro il progetto della marina. L'iniziativa «Isleten per tutti» ha raccolto 1953 firme sulle 600 necessarie. L'obiettivo è impedire la costruzione di porto e hotel e di rendere il sito un'area ricreativa naturale e accessibile al pubblico.

A causa della forte opposizione Sawiris aveva già abbandonato un progetto simile a Flüelen, mantenendo però il progetto per il delta di Isleten.

rl, ats