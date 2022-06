I Verdi ginevrini non proibiscono più la carne ai loro eletti

Le grigliate sono salve, per chi fra i Verdi apprezza la carne. Keystone

Passo indietro dei Verdi ginevrini, che nelle scorse settimane avevano suscitato un largo dibattito proibendo ai loro parlamentari e membri di esecutivi di mangiare carne quando rappresentano il partito, per esempio nell'ambito di un evento.

Dopo un dibattito definito «ricco e sereno», l'assemblea dei delegati – riferisce la formazione politica in un comunicato – ha oggi optato per un emendamento meno preciso. «I futuri eletti si impegnano ad agire in conformità con i valori del programma del Partito Verde di Ginevra», è la formula scelta.

«Il partito è molto soddisfatto di aver messo al centro del dibattito la riduzione del consumo di carne, che ora compare anche nel capitolo 'energia e clima' del programma», si legge nella nota. «Siamo consapevoli dei cambiamenti necessari per raggiungere gli obiettivi climatici ed è nostro dovere continuare a guidare il dibattito, essere una forza propositiva e sviluppare una società che rispetti i limiti del pianeta e degli esseri umani. Se è stata dichiarata l'emergenza climatica, è perché possiamo rispondere. Tutti noi, collettivamente!».

La decisione di pretendere dai candidati a poltrone pubbliche una dieta perlomeno vegetariana – se non vegana – era stata presa dal congresso del partito cantonale il 21 maggio ed era stata giustificata con la necessità di promuovere la coerenza fra i grandi principi e gli approcci concreti personali. Il tema ha fatto parecchio discutere in Romandia, arrivando a interessare anche il resto della Svizzera.

ats