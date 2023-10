Il presidente dei Verdi liberali, Jürg Grossen, è poco ottimista alla luce dei risultati parziali che vedono il suo partito in perdita di velocità. Keystone

C'è poco ottimismo fra i Verdi liberali: il loro presidente, Jürg Grossen, si è detto preoccupato a Keystone-ATS per la tendenza attuale, che vede il suo partito in perdita di velocità, ciò che si dovrebbe tradurre in un'emorragia di seggi sotto il «Cupolone».

I Verdi liberali non intendono però abbassare le braccia tanto facilmente: in alcuni cantoni si delineano dei successi, secondo Grossen.

È infatti possibile, secondo lui, raggiungere uno dei nostri obiettivi, ossia guadagnare un seggio in più al Consiglio degli Stati. È quasi sicuro, tuttavia, che il partito non raggiungerà l'obiettivo prefissatosi di incrementare la fetta di elettori. Insomma, si profila una giornata in chiaroscuro, ha spiegato Grossen.

hanke, ats